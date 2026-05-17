СМИ: Hapag-Lloyd остановил бронирование заказов на доставку грузов на Кубу

2026-05-17T22:18+0300

БЕРЛИН, 17 мая - ПРАЙМ. Немецкий морской перевозчик Hapag-Lloyd полностью остановил бронирование заказов на доставку грузов на Кубу и с нее из-за юридических рисков, связанных с новым указом президента США Дональда Трампа, передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании. Трамп 1 мая подписал указ, предписывающий вводить ограничения против любых иностранных финансовых организаций за проведение транзакций в интересах лиц и компаний на Кубе, находящихся под блокирующими санкциями США. "Мы приняли это решение в связи с рисками нарушения законодательства, возникающими в связи с указом президента США от 1 мая", - заявил представитель Hapag-Lloyd в ответе на запрос агентства. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

