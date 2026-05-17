https://1prime.ru/20260517/oteli-869993356.html
АТОР: отели Азии начали испытывать дефицит туристов
АТОР: отели Азии начали испытывать дефицит туристов - 17.05.2026, ПРАЙМ
АТОР: отели Азии начали испытывать дефицит туристов
Отели Азии, куда чаще всего отправлялись европейские путешественники, начали испытывать дефицит туристов, в связи с этим они стали предоставлять скидки на... | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T03:17+0300
2026-05-17T03:17+0300
2026-05-17T03:17+0300
бизнес
туризм
ближний восток
азия
атор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869993356.jpg?1778977071
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Отели Азии, куда чаще всего отправлялись европейские путешественники, начали испытывать дефицит туристов, в связи с этим они стали предоставлять скидки на проживание, которые могут привлечь россиян, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"Падение европейского рынка есть везде, особенно в тех странах, куда европейцы летели со стыковкой на Ближнем Востоке, а это вся Азия. И это ведет к тому, что везде можно найти отели, которые дают скидки, так как испытывают дефицит туристов", - добавил он.
По его словам, российские туристы не относятся к пугливым и довольно быстро возвращаются на любое направление, в то время как европейцы предпочитают отдыхать на своем континенте.
Мурадян также выразил уверенность, что туроператоры будут предлагать скидки и запускать акции раннего бронирования на осенне-зимний период, чтобы прощупать, есть ли интерес у российских туристов.
ближний восток
азия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, ближний восток, азия, атор
Бизнес, Туризм, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, АЗИЯ, АТОР
АТОР: отели Азии начали испытывать дефицит туристов
Глава Space Travel Мурадян: отели Азии начали испытывать дефицит туристов
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Отели Азии, куда чаще всего отправлялись европейские путешественники, начали испытывать дефицит туристов, в связи с этим они стали предоставлять скидки на проживание, которые могут привлечь россиян, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
"Падение европейского рынка есть везде, особенно в тех странах, куда европейцы летели со стыковкой на Ближнем Востоке, а это вся Азия. И это ведет к тому, что везде можно найти отели, которые дают скидки, так как испытывают дефицит туристов", - добавил он.
По его словам, российские туристы не относятся к пугливым и довольно быстро возвращаются на любое направление, в то время как европейцы предпочитают отдыхать на своем континенте.
Мурадян также выразил уверенность, что туроператоры будут предлагать скидки и запускать акции раннего бронирования на осенне-зимний период, чтобы прощупать, есть ли интерес у российских туристов.