АТОР: отели Азии начали испытывать дефицит туристов - 17.05.2026, ПРАЙМ
АТОР: отели Азии начали испытывать дефицит туристов
бизнес
туризм
ближний восток
азия
атор
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Отели Азии, куда чаще всего отправлялись европейские путешественники, начали испытывать дефицит туристов, в связи с этим они стали предоставлять скидки на проживание, которые могут привлечь россиян, рассказал в интервью РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. "Падение европейского рынка есть везде, особенно в тех странах, куда европейцы летели со стыковкой на Ближнем Востоке, а это вся Азия. И это ведет к тому, что везде можно найти отели, которые дают скидки, так как испытывают дефицит туристов", - добавил он. По его словам, российские туристы не относятся к пугливым и довольно быстро возвращаются на любое направление, в то время как европейцы предпочитают отдыхать на своем континенте. Мурадян также выразил уверенность, что туроператоры будут предлагать скидки и запускать акции раннего бронирования на осенне-зимний период, чтобы прощупать, есть ли интерес у российских туристов.
