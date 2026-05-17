https://1prime.ru/20260517/primore-870001754.html

В Приморье хотят нарастить авиасообщение с Китаем до 70 рейсов в неделю

В Приморье хотят нарастить авиасообщение с Китаем до 70 рейсов в неделю - 17.05.2026, ПРАЙМ

В Приморье хотят нарастить авиасообщение с Китаем до 70 рейсов в неделю

Власти Приморья работают над тем, чтобы увеличить число авиарейсов в города Китая до 70, заявил в воскресенье губернатор Приморского края Олег Кожемяко на... | 17.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-17T18:22+0300

2026-05-17T18:22+0300

2026-05-17T18:22+0300

бизнес

китай

приморье

приморский край

олег кожемяко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860054350_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e3f6b33c0720a9842f46c1b1215a936a.jpg

ХАРБИН (Китай), 17 мая – ПРАЙМ. Власти Приморья работают над тем, чтобы увеличить число авиарейсов в города Китая до 70, заявил в воскресенье губернатор Приморского края Олег Кожемяко на шестом Российско-Китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству. Шестой Российско-Китайский форум по межрегиональному сотрудничеству проходит в воскресенье в рамках X Российско-Китайского ЭКСПО в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян. "Приморский край — это удивительно живописное и уникальное место на Дальнем Востоке России, в прошлом году наш регион посетило 344 тысячи туристов из КНР", - заявил Кожемяко. Он отметил, что введение безвизового режима между Россией и Китаем стало важным этапом в развитии двусторонних туристических связей. "Сегодня в Приморье в города Китая еженедельно отправляется 50 рейсов, мы работаем над тем, чтобы увеличить еженедельное авиасообщение до 70 рейсов", - указал он.

https://1prime.ru/20260512/sroki-869849651.html

китай

приморье

приморский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, китай, приморье, приморский край, олег кожемяко