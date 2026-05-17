В Приморье хотят нарастить авиасообщение с Китаем до 70 рейсов в неделю
Власти Приморья работают над тем, чтобы увеличить число авиарейсов в города Китая до 70, заявил в воскресенье губернатор Приморского края Олег Кожемяко на... | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T18:22+0300
ХАРБИН (Китай), 17 мая – ПРАЙМ. Власти Приморья работают над тем, чтобы увеличить число авиарейсов в города Китая до 70, заявил в воскресенье губернатор Приморского края Олег Кожемяко на шестом Российско-Китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству. Шестой Российско-Китайский форум по межрегиональному сотрудничеству проходит в воскресенье в рамках X Российско-Китайского ЭКСПО в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян. "Приморский край — это удивительно живописное и уникальное место на Дальнем Востоке России, в прошлом году наш регион посетило 344 тысячи туристов из КНР", - заявил Кожемяко. Он отметил, что введение безвизового режима между Россией и Китаем стало важным этапом в развитии двусторонних туристических связей. "Сегодня в Приморье в города Китая еженедельно отправляется 50 рейсов, мы работаем над тем, чтобы увеличить еженедельное авиасообщение до 70 рейсов", - указал он.
