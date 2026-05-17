В Приморье хотят нарастить авиасообщение с Китаем до 70 рейсов в неделю - 17.05.2026, ПРАЙМ
В Приморье хотят нарастить авиасообщение с Китаем до 70 рейсов в неделю
2026-05-17T18:22+0300
бизнес
китай
приморье
приморский край
олег кожемяко
Бизнес, КИТАЙ, Приморье, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Олег Кожемяко
Кожемяко: власти Приморья хотят нарастить авиасообщение с КНР до 70 рейсов в неделю

Пассажирский самолет Boeing 777. Архивное фото
ХАРБИН (Китай), 17 мая – ПРАЙМ. Власти Приморья работают над тем, чтобы увеличить число авиарейсов в города Китая до 70, заявил в воскресенье губернатор Приморского края Олег Кожемяко на шестом Российско-Китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству.
Шестой Российско-Китайский форум по межрегиональному сотрудничеству проходит в воскресенье в рамках X Российско-Китайского ЭКСПО в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян.
"Приморский край — это удивительно живописное и уникальное место на Дальнем Востоке России, в прошлом году наш регион посетило 344 тысячи туристов из КНР", - заявил Кожемяко.
Он отметил, что введение безвизового режима между Россией и Китаем стало важным этапом в развитии двусторонних туристических связей.
"Сегодня в Приморье в города Китая еженедельно отправляется 50 рейсов, мы работаем над тем, чтобы увеличить еженедельное авиасообщение до 70 рейсов", - указал он.
БизнесКИТАЙПриморьеПРИМОРСКИЙ КРАЙОлег Кожемяко
 
 
