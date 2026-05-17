В Роскачестве рассказали, от чего зависит частота укусов комаров

2026-05-17T04:48+0300

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Частота укусов комаров зависит от нескольких факторов: химии тела, физиологии и образа жизни, так, например, запах пива значительно усиливает интерес насекомых к человеку, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Почему одни люди постоянно страдают от укусов комаров, а другие остаются незамеченными? Оказалось, что все дело в химии тела, физиологии и даже образе жизни", - говорится в сообщении. "Духи с экстрактом лаванды, а также многие лосьоны, солнцезащитные кремы и стиральные порошки с отдушками могут невольно привлекать насекомых. Особый пункт - употребление алкоголя. Например, запах пива значительно усиливает интерес москитов к человеку", - добавили в организации. При этом одним из самых сильных магнитов для комаров является молочная кислота, которая активно вырабатывается в мышцах во время физических нагрузок и выходит с потом. Так, тренировка на открытом воздухе может повысить интерес насекомых. Эксперты подчеркнули, что частое дыхание увеличивает выброс углекислого газа. По нему комары определяют присутствие потенциальной жертвы. Также, по их словам, москиты обладают достаточно хорошим зрением, и одежда темных цветов может сделать человека более заметным для них. В Роскачестве отметили, что детей комары кусают реже, чем взрослых. "Ошибочное впечатление, что дети страдают чаще, создается из-за того, что у них сильнее проявляются кожные реакции на укусы, тогда как взрослые могут попросту не замечать часть из них. Чем крупнее человек, тем больше углекислого газа и тепла он выделяет", - объяснили там. Также более высокая температура тела делает жертву чуть заметнее для кровососов. Помимо этого, обладатели первой группы крови становятся жертвами москитов значительно чаще. Влияет толщина кожи: чем тоньше кожный покров, тем лучше комары ощущают тепло от близко расположенных сосудов. "Данные о гендерных предпочтениях комаров противоречивы, однако зафиксировано, что беременные женщины подвергаются атакам чаще. Это связывают с повышенной частотой дыхания, большей массой и немного увеличенной температурой тела в этот период", - добавили эксперты. В Роскачестве порекомендовали отказаться от использования сильно парфюмированной косметики на природе, выбирать светлую одежду, избегать интенсивных физических нагрузок и употребления пива на открытом воздухе.

