Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Одерживает верх". На Западе сделали заявление о миротворцах на Украине - 17.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260517/ukraina-869993145.html
"Одерживает верх". На Западе сделали заявление о миротворцах на Украине
"Одерживает верх". На Западе сделали заявление о миротворцах на Украине - 17.05.2026, ПРАЙМ
"Одерживает верх". На Западе сделали заявление о миротворцах на Украине
Размещение французских военных контингентов на территории Украины и Ирана в роли миротворцев не имеет под собой логического основания, такое мнение в эфире... | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T02:12+0300
2026-05-17T02:13+0300
спецоперация на украине
запад
украина
иран
владимир путин
нато
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/56/835715614_0:19:1819:1042_1920x0_80_0_0_c2e137aaa28f05ac6b50e1690e7a3b6d.jpg
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Размещение французских военных контингентов на территории Украины и Ирана в роли миротворцев не имеет под собой логического основания, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке заявил Жак Бо."Я не понимаю, каким образом Франция могла бы вмешаться в ситуации на Украине и в Иране. &lt;…&gt; Россия явно одерживает верх, и из-за этого европейцам и Украине очень неудобно вступать в переговоры, потому что у них нет козырей. &lt;…&gt; И если русским и иранцам хотят навязать миротворческую миссию, то каким образом там могут появиться французские контингенты? Даже если предположить, что иранцы и русские согласятся на миротворцев, почему они должны принять силы из враждебных им стран? &lt;…&gt; Это полный бред", — заявил эксперт.По его мнению, европейским дипломатам не хватает профессионализма. "Здесь видно, что западная дипломатия полностью проваливается. Это какие-то ребячества, это люди, вообще не способные думать. Когда слушаешь министров иностранных дел всех этих стран, понимаешь, что у них нет ни интеллектуальной глубины, ни исторического понимания", — объяснил Бо.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что после достижения устойчивого мира нет необходимости в присутствии иностранных войск на Украине. Российский лидер также заявлял, что Москва будет рассматривать любые иностранные войска на территории Украины как законные цели для поражения.
https://1prime.ru/20260516/rossiya-869984329.html
запад
украина
иран
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/56/835715614_202:0:1618:1062_1920x0_80_0_0_28858057e66227cccd417d3e886954fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, украина, иран, владимир путин, нато, франция
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, УКРАИНА, ИРАН, Владимир Путин, НАТО, ФРАНЦИЯ
02:12 17.05.2026 (обновлено: 02:13 17.05.2026)
 
"Одерживает верх". На Западе сделали заявление о миротворцах на Украине

Аналитик Бо: Франция не сможет разместить миротворческие силы на Украине

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМиротворцы из Таджикистана, Армении, Киргизии вылетели в Казахстан
Миротворцы из Таджикистана, Армении, Киргизии вылетели в Казахстан
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Размещение французских военных контингентов на территории Украины и Ирана в роли миротворцев не имеет под собой логического основания, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке заявил Жак Бо.
"Я не понимаю, каким образом Франция могла бы вмешаться в ситуации на Украине и в Иране. <…> Россия явно одерживает верх, и из-за этого европейцам и Украине очень неудобно вступать в переговоры, потому что у них нет козырей. <…> И если русским и иранцам хотят навязать миротворческую миссию, то каким образом там могут появиться французские контингенты? Даже если предположить, что иранцы и русские согласятся на миротворцев, почему они должны принять силы из враждебных им стран? <…> Это полный бред", — заявил эксперт.
По его мнению, европейским дипломатам не хватает профессионализма.
"Здесь видно, что западная дипломатия полностью проваливается. Это какие-то ребячества, это люди, вообще не способные думать. Когда слушаешь министров иностранных дел всех этих стран, понимаешь, что у них нет ни интеллектуальной глубины, ни исторического понимания", — объяснил Бо.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что после достижения устойчивого мира нет необходимости в присутствии иностранных войск на Украине. Российский лидер также заявлял, что Москва будет рассматривать любые иностранные войска на территории Украины как законные цели для поражения.
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
"Настало время". На Западе выступили со срочным призывом в отношении России
Вчера, 15:40
 
Спецоперация на УкраинеЗАПАДУКРАИНАИРАНВладимир ПутинНАТОФРАНЦИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала