https://1prime.ru/20260517/ukraina-869993145.html
"Одерживает верх". На Западе сделали заявление о миротворцах на Украине
"Одерживает верх". На Западе сделали заявление о миротворцах на Украине - 17.05.2026, ПРАЙМ
"Одерживает верх". На Западе сделали заявление о миротворцах на Украине
Размещение французских военных контингентов на территории Украины и Ирана в роли миротворцев не имеет под собой логического основания, такое мнение в эфире... | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T02:12+0300
2026-05-17T02:12+0300
2026-05-17T02:13+0300
спецоперация на украине
запад
украина
иран
владимир путин
нато
франция
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/56/835715614_0:19:1819:1042_1920x0_80_0_0_c2e137aaa28f05ac6b50e1690e7a3b6d.jpg
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Размещение французских военных контингентов на территории Украины и Ирана в роли миротворцев не имеет под собой логического основания, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке заявил Жак Бо."Я не понимаю, каким образом Франция могла бы вмешаться в ситуации на Украине и в Иране. <…> Россия явно одерживает верх, и из-за этого европейцам и Украине очень неудобно вступать в переговоры, потому что у них нет козырей. <…> И если русским и иранцам хотят навязать миротворческую миссию, то каким образом там могут появиться французские контингенты? Даже если предположить, что иранцы и русские согласятся на миротворцев, почему они должны принять силы из враждебных им стран? <…> Это полный бред", — заявил эксперт.По его мнению, европейским дипломатам не хватает профессионализма. "Здесь видно, что западная дипломатия полностью проваливается. Это какие-то ребячества, это люди, вообще не способные думать. Когда слушаешь министров иностранных дел всех этих стран, понимаешь, что у них нет ни интеллектуальной глубины, ни исторического понимания", — объяснил Бо.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что после достижения устойчивого мира нет необходимости в присутствии иностранных войск на Украине. Российский лидер также заявлял, что Москва будет рассматривать любые иностранные войска на территории Украины как законные цели для поражения.
https://1prime.ru/20260516/rossiya-869984329.html
запад
украина
иран
франция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83571/56/835715614_202:0:1618:1062_1920x0_80_0_0_28858057e66227cccd417d3e886954fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, украина, иран, владимир путин, нато, франция
Спецоперация на Украине, ЗАПАД, УКРАИНА, ИРАН, Владимир Путин, НАТО, ФРАНЦИЯ
"Одерживает верх". На Западе сделали заявление о миротворцах на Украине
Аналитик Бо: Франция не сможет разместить миротворческие силы на Украине
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ.
Размещение французских военных контингентов на территории Украины и Ирана в роли миротворцев не имеет под собой логического основания, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке заявил Жак Бо.
"Я не понимаю, каким образом Франция могла бы вмешаться в ситуации на Украине и в Иране. <…> Россия явно одерживает верх, и из-за этого европейцам и Украине очень неудобно вступать в переговоры, потому что у них нет козырей. <…> И если русским и иранцам хотят навязать миротворческую миссию, то каким образом там могут появиться французские контингенты? Даже если предположить, что иранцы и русские согласятся на миротворцев, почему они должны принять силы из враждебных им стран? <…> Это полный бред", — заявил эксперт.
По его мнению, европейским дипломатам не хватает профессионализма.
"Здесь видно, что западная дипломатия полностью проваливается. Это какие-то ребячества, это люди, вообще не способные думать. Когда слушаешь министров иностранных дел всех этих стран, понимаешь, что у них нет ни интеллектуальной глубины, ни исторического понимания", — объяснил Бо.
Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что после достижения устойчивого мира нет необходимости в присутствии иностранных войск на Украине. Российский лидер также заявлял, что Москва будет рассматривать любые иностранные войска на территории Украины как законные цели для поражения.
"Настало время". На Западе выступили со срочным призывом в отношении России