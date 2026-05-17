"Одерживает верх". На Западе сделали заявление о миротворцах на Украине

2026-05-17T02:12+0300

МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Размещение французских военных контингентов на территории Украины и Ирана в роли миротворцев не имеет под собой логического основания, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке заявил Жак Бо."Я не понимаю, каким образом Франция могла бы вмешаться в ситуации на Украине и в Иране. <…> Россия явно одерживает верх, и из-за этого европейцам и Украине очень неудобно вступать в переговоры, потому что у них нет козырей. <…> И если русским и иранцам хотят навязать миротворческую миссию, то каким образом там могут появиться французские контингенты? Даже если предположить, что иранцы и русские согласятся на миротворцев, почему они должны принять силы из враждебных им стран? <…> Это полный бред", — заявил эксперт.По его мнению, европейским дипломатам не хватает профессионализма. "Здесь видно, что западная дипломатия полностью проваливается. Это какие-то ребячества, это люди, вообще не способные думать. Когда слушаешь министров иностранных дел всех этих стран, понимаешь, что у них нет ни интеллектуальной глубины, ни исторического понимания", — объяснил Бо.Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что после достижения устойчивого мира нет необходимости в присутствии иностранных войск на Украине. Российский лидер также заявлял, что Москва будет рассматривать любые иностранные войска на территории Украины как законные цели для поражения.

