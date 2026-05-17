https://1prime.ru/20260517/yapontsy--869997727.html
Японцы обеспокоены возможным дефицитом нефти в стране, показал опрос
Японцы обеспокоены возможным дефицитом нефти в стране, показал опрос - 17.05.2026, ПРАЙМ
Японцы обеспокоены возможным дефицитом нефти в стране, показал опрос
Большинство жителей Японии испытывают тревогу из-за возможной нехватки нефтепродуктов в стране на фоне ситуации вокруг Ирана и считают необходимым призывать... | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T12:02+0300
2026-05-17T12:02+0300
2026-05-17T12:02+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
япония
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg
ТОКИО, 17 мая — ПРАЙМ. Большинство жителей Японии испытывают тревогу из-за возможной нехватки нефтепродуктов в стране на фоне ситуации вокруг Ирана и считают необходимым призывать население к экономии ресурсов, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Киодо. Так, 70,6% респондентов заявили, что обеспокоены возможными перебоями с поставками нафты — нефтехимического сырья для производства пластика. Не испытывают подобных опасений 26,3% опрошенных. Кроме того, 70,5% участников опроса считают, что японские власти должны призывать население к экономии ресурсов и усилению энергосбережения на фоне угрозы дефицита нефти. Опрос проводился агентством Киодо 16 и 17 мая по телефону по всей стране. Число респондентов не уточняется.
https://1prime.ru/20260516/neft-869985260.html
япония
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_48:0:1451:1052_1920x0_80_0_0_0b4cf94a7b46af9815da1fa6c150de5d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мировая экономика, япония, иран
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, ИРАН
Японцы обеспокоены возможным дефицитом нефти в стране, показал опрос
Киодо: большинство японцев обеспокоены возможной нехваткой нефтепродуктов
ТОКИО, 17 мая — ПРАЙМ.
Большинство жителей Японии испытывают тревогу из-за возможной нехватки нефтепродуктов в стране на фоне ситуации вокруг Ирана и считают необходимым призывать население к экономии ресурсов, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Киодо
.
Так, 70,6% респондентов заявили, что обеспокоены возможными перебоями с поставками нафты — нефтехимического сырья для производства пластика. Не испытывают подобных опасений 26,3% опрошенных.
Кроме того, 70,5% участников опроса считают, что японские власти должны призывать население к экономии ресурсов и усилению энергосбережения на фоне угрозы дефицита нефти.
Опрос проводился агентством Киодо 16 и 17 мая по телефону по всей стране. Число респондентов не уточняется.
Цена на нефть Brent может взлететь до 200 долларов за баррель, пишут СМИ