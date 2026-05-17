Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Японцы обеспокоены возможным дефицитом нефти в стране, показал опрос - 17.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260517/yapontsy--869997727.html
Японцы обеспокоены возможным дефицитом нефти в стране, показал опрос
Японцы обеспокоены возможным дефицитом нефти в стране, показал опрос - 17.05.2026, ПРАЙМ
Японцы обеспокоены возможным дефицитом нефти в стране, показал опрос
Большинство жителей Японии испытывают тревогу из-за возможной нехватки нефтепродуктов в стране на фоне ситуации вокруг Ирана и считают необходимым призывать... | 17.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-17T12:02+0300
2026-05-17T12:02+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
япония
иран
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_0:104:1501:948_1920x0_80_0_0_a7904956bb5ffe199cc26abf8a34af1a.jpg
ТОКИО, 17 мая — ПРАЙМ. Большинство жителей Японии испытывают тревогу из-за возможной нехватки нефтепродуктов в стране на фоне ситуации вокруг Ирана и считают необходимым призывать население к экономии ресурсов, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Киодо. Так, 70,6% респондентов заявили, что обеспокоены возможными перебоями с поставками нафты — нефтехимического сырья для производства пластика. Не испытывают подобных опасений 26,3% опрошенных. Кроме того, 70,5% участников опроса считают, что японские власти должны призывать население к экономии ресурсов и усилению энергосбережения на фоне угрозы дефицита нефти. Опрос проводился агентством Киодо 16 и 17 мая по телефону по всей стране. Число респондентов не уточняется.
https://1prime.ru/20260516/neft-869985260.html
япония
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76617/61/766176167_48:0:1451:1052_1920x0_80_0_0_0b4cf94a7b46af9815da1fa6c150de5d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, япония, иран
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, ИРАН
12:02 17.05.2026
 
Японцы обеспокоены возможным дефицитом нефти в стране, показал опрос

Киодо: большинство японцев обеспокоены возможной нехваткой нефтепродуктов

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2026
Флаг Японии. Архивное фото
© fotolia.com / Claudio Divizia
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ТОКИО, 17 мая — ПРАЙМ. Большинство жителей Японии испытывают тревогу из-за возможной нехватки нефтепродуктов в стране на фоне ситуации вокруг Ирана и считают необходимым призывать население к экономии ресурсов, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Киодо.
Так, 70,6% респондентов заявили, что обеспокоены возможными перебоями с поставками нафты — нефтехимического сырья для производства пластика. Не испытывают подобных опасений 26,3% опрошенных.
Кроме того, 70,5% участников опроса считают, что японские власти должны призывать население к экономии ресурсов и усилению энергосбережения на фоне угрозы дефицита нефти.
Опрос проводился агентством Киодо 16 и 17 мая по телефону по всей стране. Число респондентов не уточняется.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2026
Цена на нефть Brent может взлететь до 200 долларов за баррель, пишут СМИ
Вчера, 16:58
 
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаЯПОНИЯИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала