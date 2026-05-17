Японцы обеспокоены возможным дефицитом нефти в стране, показал опрос

Большинство жителей Японии испытывают тревогу из-за возможной нехватки нефтепродуктов в стране на фоне ситуации вокруг Ирана и считают необходимым призывать... | 17.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-17T12:02+0300

ТОКИО, 17 мая — ПРАЙМ. Большинство жителей Японии испытывают тревогу из-за возможной нехватки нефтепродуктов в стране на фоне ситуации вокруг Ирана и считают необходимым призывать население к экономии ресурсов, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного агентством Киодо. Так, 70,6% респондентов заявили, что обеспокоены возможными перебоями с поставками нафты — нефтехимического сырья для производства пластика. Не испытывают подобных опасений 26,3% опрошенных. Кроме того, 70,5% участников опроса считают, что японские власти должны призывать население к экономии ресурсов и усилению энергосбережения на фоне угрозы дефицита нефти. Опрос проводился агентством Киодо 16 и 17 мая по телефону по всей стране. Число респондентов не уточняется.

