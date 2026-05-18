https://1prime.ru/20260518/dollar-869966418.html

"Непотопляемый". Почему доллар по 30 рублей хорошо, а по 70 — плохо

"Непотопляемый". Почему доллар по 30 рублей хорошо, а по 70 — плохо - 18.05.2026, ПРАЙМ

"Непотопляемый". Почему доллар по 30 рублей хорошо, а по 70 — плохо

В мае российская валюта уверенно дорожает, и 70 рублей за доллар к лету уже не кажется фантастикой. При каких условиях это возможно, куда курс двинется дальше и | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T07:07+0300

2026-05-18T07:07+0300

2026-05-18T07:07+0300

статья

рынок

ормузский пролив

курсы валют

инфляция в россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159418_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1b5a384c9683bb53ca13f7117f74b489.jpg

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. В мае российская валюта уверенно дорожает, и 70 рублей за доллар к лету уже не кажется фантастикой. При каких условиях это возможно, куда курс двинется дальше и как все это отразится на экономике, разбирался "Прайм".Динамика впечатляетВнебиржевой курс в конце минувшей недели опускался ниже 73 за доллар, обновив минимумы с 2023-го.Основным драйвером нынешнего "идеального шторма" эксперты называют экстремально высокие цены на энергоносители. Военный конфликт на Ближнем Востоке фактически перекрыл Ормузский пролив, что привело к дефициту предложения на мировом рынке.В майском "Обзоре рисков финансовых рынков" Банка России отмечается, что подорожание нефти способствует дополнительному притоку валюты в страну. Доходы от экспорта увеличивают предложение долларов и евро на внутреннем рынке, что толкает рубль вверх.Еще один фактор — по-прежнему высокая ключевая ставка в 14,5%, делающая рублевые депозиты и облигации очень доходными. Это охлаждает спрос на валюту, зато рубли у инвесторов весьма востребованы.Кроме того, Минфин, вернувшийся на валютный рынок досрочно, ограничился скромными закупками.Сказывается и замедление экономики. Бизнес и население не так активно приобретают товары за рубежом. Это еще больше увеличивает разрыв между поступающим предложением валюты (от экспортеров) и спросом на нее."Все сейчас в пользу национальной валюты: рекордно дорогая нефть, высокая ставка ЦБ, низкий спрос на валюту, профицитный торговый баланс, скромность Минфина", — заключает руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.Новый психологический рубежБазовый сценарий на май-июнь Александра Барышникова, управляющего фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал", — 75–80 за доллар."Для достижения устойчивого уровня в 70 рублей необходимо совпадение нескольких условий: цена Brent должна удерживаться выше 110-120 долларов, а ЦБ, возможно, придется временно приостановить снижение ключевой ставки или даже увеличить требования к обязательной продаже валютной выручки для экспортеров", — поясняет он.Александр Шнейдерман ожидает колебания курса в диапазоне 72-76 за доллар, но допускает и более сильное укрепление российской валюты.Однако в долгосрочной перспективе доллар по 70 — все же фантазия. Нынешний всплеск носит скорее конъюнктурный характер, нежели формирует тренд, считают эксперты.Хорошо или плохо это для экономикиКрепкий рубль — не однозначное благо, а сложный компромисс между интересами разных групп.Главный минус — недополученные доходы бюджета, сверстанного на основе курса 90 с лишним за доллар."Налоговые поступления от продажи валютной выручки номинированы в рублях. Укрепление нацвалюты автоматически снижает рублевый эквивалент валютных доходов", — поясняет профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.Не все так просто и с экспортерами. С одной стороны, их выручка в долларах при конвертации в рубли уменьшается, что бьет по маржинальности бизнеса. С другой — при нынешних экстремально высоких ценах на нефть даже с учетом крепкого рубля доходы остаются на исторических максимумах.А вот для населения и борьбы с инфляцией крепкий рубль — несомненный плюс. Импортные товары, техника, лекарства, автомобили и запчасти становятся дешевле, что тормозит рост цен и снижает инфляционные ожидания. Сильный рубль сегодня — это один из ключевых инструментов ЦБ в борьбе с инфляцией."Дорогой рубль способствует меньшему обесценению доходов населения и эффективной борьбе с инфляцией, тем самым обеспечивая социальную стабильность. Но для экспортеров он менее выгоден, чем дешевый", — указывает Александр Барышников.По 30 хорошо, по 70 — плохоВозникает логичный вопрос: а что же тогда было в "тучные нулевые", когда доллар стоил 30 рублей и это считалось нормой?Да, с 2000 по 2014 год курс держался в удивительно узком коридоре 25-35 за доллар. Но сравнивать ту экономику с сегодняшней — все равно что сравнивать старый ламповый телевизор с современным смарт-ТВ.Другой масштаб цен: с 2000-го все подорожало в разы, номинальные зарплаты тоже резко повысились. Уровень в 30 рублей в 2005 году и 70 в 2026-м — это абсолютно разные экономические величины с поправкой на инфляцию.Другая структура бюджета: в 2000-е он был гораздо меньше, а зависимость от экспортных пошлин — не такой критичной.Другая геополитика: эпоха глобализации и относительно дружественных отношений с Западом давно миновала.В общем, номинальный курс сам по себе не является мерилом благополучия, подчеркивает Михаил Гордиенко. Доллар по 30 в старой экономической модели и по 70 в нынешней — это, как говорится, две большие разницы.Глобально для экономики важен не сам курс, а его предсказуемость. При отсутствии движений в ту или иную сторону экономика чувствует себя лучше, чем при любых колебаниях. Волатильность мешает составлять прогнозы и планировать инвестиции. В том числе формировать личную финансовую стратегию каждому из нас.

https://1prime.ru/20260515/dollar-869956394.html

https://1prime.ru/20260514/protsenty-869899477.html

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, ормузский пролив, курсы валют, инфляция в россии