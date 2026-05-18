Индия продолжает закупать нефть из России, несмотря на санкции

Индия продолжает закупать нефть из России, несмотря на решение США включить российское топливо в санкционный список или исключить из него, заявила представитель | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T15:06+0300

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Индия продолжает закупать нефть из России, несмотря на решение США включить российское топливо в санкционный список или исключить из него, заявила представитель министерства нефти и газа страны Суджата Шарма. Ранее министерство финансов США сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив смягчение американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, срок ее действия истек 16 мая. США в последние месяцы неоднократно выводили российскую нефть из-под санкций. "Что касается американского исключения из санкций в отношении России, я хотела бы подчеркнуть, что мы покупали нефть у России и раньше… Я имею в виду - и до исключения, и во время его действия, и сейчас тоже", - сказала она на брифинге. По ее словам, решение Нью-Дели объясняется коммерческой целесообразностью. "Дефицита сырой нефти нет. Достаточное количество сырья было неоднократно законтрактовано, и независимо от того, есть это исключение или нет, ситуацию это никак не меняет", - уточнила Шарма. Агентство Блумберг на прошлой неделе сообщило со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что Индия просит США продлить действие лицензии.

нефть, россия, сша, индия