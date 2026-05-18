https://1prime.ru/20260518/kallas-870024067.html
На Западе набросились на Каллас после слов о переговорах с Москвой
На Западе набросились на Каллас после слов о переговорах с Москвой - 18.05.2026, ПРАЙМ
На Западе набросились на Каллас после слов о переговорах с Москвой
Обсуждение кандидатуры главы евродипломатии Каи Каллас на роль переговорщика с Россией вызывает вопросы, заявил ирландский журналист Брайан Макдональд. | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T23:04+0300
2026-05-18T23:04+0300
2026-05-18T23:04+0300
спецоперация на украине
москва
россия
запад
европа
кая каллас
владимир путин
герхард шредер
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Обсуждение кандидатуры главы евродипломатии Каи Каллас на роль переговорщика с Россией вызывает вопросы, заявил ирландский журналист Брайан Макдональд."Москва видит в ней дипломата, который не владеет дипломатией. Но ведь даже антироссийски настроенный человек мог бы понять, что работа переговорщика заключается в ведении переговоров, а не в публичном противостоянии другой стороне", — написал он в соцсети X.Девятого мая президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, но отметил, что в ЕС сами должны выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно страны Евросоюза, а не Россия, отказались от диалога.На прошлой неделе Каллас высказалась против возможной кандидатуры экс-канцлера. Глава евродипломатии также допустила, что сама выступит в этом качестве на будущих потенциальных переговорах с Москвой. Позже СМИ узнали, что она решила отказаться от этой роли.
https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html
https://1prime.ru/20260509/parad-869814813.html
москва
запад
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_e8345e9d55ee6eca767dc7e4e8ca0af7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, запад, европа, кая каллас, владимир путин, герхард шредер, ес
Спецоперация на Украине, МОСКВА, РОССИЯ, ЗАПАД, ЕВРОПА, Кая Каллас, Владимир Путин, Герхард Шредер, ЕС
На Западе набросились на Каллас после слов о переговорах с Москвой
Журналист Макдональд: Москва видит в Каллас дипломата, который не умеет вести переговоры