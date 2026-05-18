Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе набросились на Каллас после слов о переговорах с Москвой - 18.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260518/kallas-870024067.html
На Западе набросились на Каллас после слов о переговорах с Москвой
На Западе набросились на Каллас после слов о переговорах с Москвой - 18.05.2026, ПРАЙМ
На Западе набросились на Каллас после слов о переговорах с Москвой
Обсуждение кандидатуры главы евродипломатии Каи Каллас на роль переговорщика с Россией вызывает вопросы, заявил ирландский журналист Брайан Макдональд. | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T23:04+0300
2026-05-18T23:04+0300
спецоперация на украине
москва
россия
запад
европа
кая каллас
владимир путин
герхард шредер
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Обсуждение кандидатуры главы евродипломатии Каи Каллас на роль переговорщика с Россией вызывает вопросы, заявил ирландский журналист Брайан Макдональд."Москва видит в ней дипломата, который не владеет дипломатией. Но ведь даже антироссийски настроенный человек мог бы понять, что работа переговорщика заключается в ведении переговоров, а не в публичном противостоянии другой стороне", — написал он в соцсети X.Девятого мая президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, но отметил, что в ЕС сами должны выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно страны Евросоюза, а не Россия, отказались от диалога.На прошлой неделе Каллас высказалась против возможной кандидатуры экс-канцлера. Глава евродипломатии также допустила, что сама выступит в этом качестве на будущих потенциальных переговорах с Москвой. Позже СМИ узнали, что она решила отказаться от этой роли.
https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html
https://1prime.ru/20260509/parad-869814813.html
москва
запад
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_e8345e9d55ee6eca767dc7e4e8ca0af7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, россия, запад, европа, кая каллас, владимир путин, герхард шредер, ес
Спецоперация на Украине, МОСКВА, РОССИЯ, ЗАПАД, ЕВРОПА, Кая Каллас, Владимир Путин, Герхард Шредер, ЕС
23:04 18.05.2026
 
На Западе набросились на Каллас после слов о переговорах с Москвой

Журналист Макдональд: Москва видит в Каллас дипломата, который не умеет вести переговоры

© CC BY 4.0 / European Union 2024Кая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2026
Кая Каллас. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2024
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Обсуждение кандидатуры главы евродипломатии Каи Каллас на роль переговорщика с Россией вызывает вопросы, заявил ирландский журналист Брайан Макдональд.
"Москва видит в ней дипломата, который не владеет дипломатией. Но ведь даже антироссийски настроенный человек мог бы понять, что работа переговорщика заключается в ведении переговоров, а не в публичном противостоянии другой стороне", — написал он в соцсети X.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Исключить на месяц". Заявление Каллас о России поразило журналиста
1 мая, 22:38
Девятого мая президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, но отметил, что в ЕС сами должны выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно страны Евросоюза, а не Россия, отказались от диалога.
На прошлой неделе Каллас высказалась против возможной кандидатуры экс-канцлера. Глава евродипломатии также допустила, что сама выступит в этом качестве на будущих потенциальных переговорах с Москвой. Позже СМИ узнали, что она решила отказаться от этой роли.
Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2026
"Мы обречены". Парад Победы в Москве вызвал бурную реакцию в Сети
9 мая, 22:50
 
Спецоперация на УкраинеМОСКВАРОССИЯЗАПАДЕВРОПАКая КалласВладимир ПутинГерхард ШредерЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала