На Западе набросились на Каллас после слов о переговорах с Москвой

Обсуждение кандидатуры главы евродипломатии Каи Каллас на роль переговорщика с Россией вызывает вопросы, заявил ирландский журналист Брайан Макдональд. | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T23:04+0300

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Обсуждение кандидатуры главы евродипломатии Каи Каллас на роль переговорщика с Россией вызывает вопросы, заявил ирландский журналист Брайан Макдональд."Москва видит в ней дипломата, который не владеет дипломатией. Но ведь даже антироссийски настроенный человек мог бы понять, что работа переговорщика заключается в ведении переговоров, а не в публичном противостоянии другой стороне", — написал он в соцсети X.Девятого мая президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах с Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, но отметил, что в ЕС сами должны выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно страны Евросоюза, а не Россия, отказались от диалога.На прошлой неделе Каллас высказалась против возможной кандидатуры экс-канцлера. Глава евродипломатии также допустила, что сама выступит в этом качестве на будущих потенциальных переговорах с Москвой. Позже СМИ узнали, что она решила отказаться от этой роли.

