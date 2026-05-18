Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Коммерческие запасы нефти в мире быстро заканчиваются, заявили в МЭА - 18.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260518/mea-870017113.html
Коммерческие запасы нефти в мире быстро заканчиваются, заявили в МЭА
Коммерческие запасы нефти в мире быстро заканчиваются, заявили в МЭА - 18.05.2026, ПРАЙМ
Коммерческие запасы нефти в мире быстро заканчиваются, заявили в МЭА
Коммерческие запасы нефти в мире быстро заканчиваются из-за ситуации на Ближнем Востоке, до их истощения остается несколько недель, заявил глава Международного... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T13:18+0300
2026-05-18T13:18+0300
нефть
ближний восток
париж
иран
фатих бироль
мэа
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_ecfe34244add25f0ecbf0cd7944a9d8d.jpg
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в мире быстро заканчиваются из-за ситуации на Ближнем Востоке, до их истощения остается несколько недель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. "Коммерческие запасы нефти быстро истощаются из-за войны с Ираном и закрытия Ормузского пролива, и этих запасов осталось всего на несколько недель", - передает агентство Рейтер слова главы МЭА. Также Бироль заявил на встрече представителей "Большой семерки" G7 в Париже, что высвобождение стратегических нефтяных резервов добавило на рынок 2,5 миллиона баррелей нефти в день, но "эти запасы не бесконечны", говорится в статье. Встреча министров финансов стран G7 проходит в понедельник в Париже. В марте МЭА сообщило, что 32 его страны-участницы договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках вследствие ситуации на Ближнем Востоке. Это самый большой высвобождаемый объем за все время существования агентства.
https://1prime.ru/20260517/yapontsy--869997727.html
ближний восток
париж
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/03/835720333_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_748a172a7c91d140f59d04ebec7e7772.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, ближний восток, париж, иран, фатих бироль, мэа
Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Париж, ИРАН, Фатих Бироль, МЭА
13:18 18.05.2026
 
Коммерческие запасы нефти в мире быстро заканчиваются, заявили в МЭА

Глава МЭА Бироль: коммерческие запасы нефти в мире быстро заканчиваются

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 18.05.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в мире быстро заканчиваются из-за ситуации на Ближнем Востоке, до их истощения остается несколько недель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.
"Коммерческие запасы нефти быстро истощаются из-за войны с Ираном и закрытия Ормузского пролива, и этих запасов осталось всего на несколько недель", - передает агентство Рейтер слова главы МЭА.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2026
Японцы обеспокоены возможным дефицитом нефти в стране, показал опрос
Вчера, 12:02
Также Бироль заявил на встрече представителей "Большой семерки" G7 в Париже, что высвобождение стратегических нефтяных резервов добавило на рынок 2,5 миллиона баррелей нефти в день, но "эти запасы не бесконечны", говорится в статье.
Встреча министров финансов стран G7 проходит в понедельник в Париже.
В марте МЭА сообщило, что 32 его страны-участницы договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках вследствие ситуации на Ближнем Востоке. Это самый большой высвобождаемый объем за все время существования агентства.
 
НефтьБЛИЖНИЙ ВОСТОКПарижИРАНФатих БирольМЭА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала