Коммерческие запасы нефти в мире быстро заканчиваются, заявили в МЭА - 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T13:18+0300

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в мире быстро заканчиваются из-за ситуации на Ближнем Востоке, до их истощения остается несколько недель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. "Коммерческие запасы нефти быстро истощаются из-за войны с Ираном и закрытия Ормузского пролива, и этих запасов осталось всего на несколько недель", - передает агентство Рейтер слова главы МЭА. Также Бироль заявил на встрече представителей "Большой семерки" G7 в Париже, что высвобождение стратегических нефтяных резервов добавило на рынок 2,5 миллиона баррелей нефти в день, но "эти запасы не бесконечны", говорится в статье. Встреча министров финансов стран G7 проходит в понедельник в Париже. В марте МЭА сообщило, что 32 его страны-участницы договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов из-за сбоев в поставках вследствие ситуации на Ближнем Востоке. Это самый большой высвобождаемый объем за все время существования агентства.

