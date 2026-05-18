Спецоперация на Украине
Мерц сделал противоречивое заявление о переговорах с Россией
2026-05-18T23:17+0300
23:17 18.05.2026
 
Мерц сделал противоречивое заявление о переговорах с Россией

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Европа продолжит усиливать давление на Россию для начала переговоров по Украине, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с новым премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. Трансляция велась на YouTube-канале Phoenix.
"Мы усиливаем давление на Москву. Киев может рассчитывать на неизменную поддержку Европы. Москва должна понимать, что ей необходимо вести переговоры. Европа готова сесть за стол переговоров с Украиной, Россией и США", — сказал Мерц.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва готова видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил гадостей в ее адрес, и подчеркнул открытость России для диалога. Он также напомнил, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
