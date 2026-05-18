https://1prime.ru/20260518/merts-870024803.html
Мерц сделал противоречивое заявление о переговорах с Россией
Мерц сделал противоречивое заявление о переговорах с Россией - 18.05.2026, ПРАЙМ
Мерц сделал противоречивое заявление о переговорах с Россией
Европа продолжит усиливать давление на Россию для начала переговоров по Украине, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с новым премьер-министром... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T23:17+0300
2026-05-18T23:17+0300
2026-05-18T23:17+0300
спецоперация на украине
европа
москва
россия
украина
фридрих мерц
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_723:174:3072:1495_1920x0_80_0_0_483f79d101f7cfdd3cf1ba7a9c3ca0c2.jpg
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Европа продолжит усиливать давление на Россию для начала переговоров по Украине, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече с новым премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. Трансляция велась на YouTube-канале Phoenix."Мы усиливаем давление на Москву. Киев может рассчитывать на неизменную поддержку Европы. Москва должна понимать, что ей необходимо вести переговоры. Европа готова сесть за стол переговоров с Украиной, Россией и США", — сказал Мерц.Ранее президент Владимир Путин заявил, что Москва готова видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который не наговорил гадостей в ее адрес, и подчеркнул открытость России для диалога. Он также напомнил, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
https://1prime.ru/20260509/parad-869814813.html
европа
москва
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/18/855207213_1104:0:3072:1476_1920x0_80_0_0_9be13acd52100a692975f5770f312e0b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, москва, россия, украина, фридрих мерц, владимир путин, ес
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, МОСКВА, РОССИЯ, УКРАИНА, Фридрих Мерц, Владимир Путин, ЕС
Мерц сделал противоречивое заявление о переговорах с Россией
Мерц: ЕС усиливает давление на Москву, чтобы начать переговоры по Украине