https://1prime.ru/20260518/neft-870019059.html
Мировые цены на нефть перешли к снижению
Мировые цены на нефть перешли к снижению - 18.05.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть перешли к снижению
Мировые цены на нефть перешли к снижению после сообщения о приостановке США санкций против иранской нефти, свидетельствуют данные торгов. | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T15:11+0300
2026-05-18T15:11+0300
2026-05-18T15:11+0300
нефть
рынок
сша
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению после сообщения о приостановке США санкций против иранской нефти, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.00 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до 109,16 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,12%, до 100,9 доллара. Инвесторы оценивают новости относительно геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Ранее в понедельник иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник в переговорной команде сообщила, что США согласились приостановить действие санкций против иранской нефти. До этого марка Brent дорожала примерно более чем на 1%, а в ходе торгов дня котировки марки Brent достигали отметки выше 111 долларов за баррель впервые с 5 мая.
https://1prime.ru/20260518/mea-870017113.html
сша
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша, ближний восток
Нефть, Рынок, США, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
Мировые цены на нефть перешли к снижению
Нефть дешевеет на сообщениях о приостановке США санкций против Ирана
МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению после сообщения о приостановке США санкций против иранской нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.00 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до 109,16 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,12%, до 100,9 доллара.
Коммерческие запасы нефти в мире быстро заканчиваются, заявили в МЭА
Инвесторы оценивают новости относительно геополитической ситуации на Ближнем Востоке
. Ранее в понедельник иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник в переговорной команде сообщила, что США
согласились приостановить действие санкций против иранской нефти.
До этого марка Brent дорожала примерно более чем на 1%, а в ходе торгов дня котировки марки Brent достигали отметки выше 111 долларов за баррель впервые с 5 мая.