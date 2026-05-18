Мировые цены на нефть перешли к снижению после сообщения о приостановке США санкций против иранской нефти, свидетельствуют данные торгов. | 18.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-18T15:11+0300

МОСКВА, 18 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к снижению после сообщения о приостановке США санкций против иранской нефти, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 15.00 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent уменьшалась на 0,09% относительно предыдущего закрытия, до 109,16 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,12%, до 100,9 доллара. Инвесторы оценивают новости относительно геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Ранее в понедельник иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник в переговорной команде сообщила, что США согласились приостановить действие санкций против иранской нефти. До этого марка Brent дорожала примерно более чем на 1%, а в ходе торгов дня котировки марки Brent достигали отметки выше 111 долларов за баррель впервые с 5 мая.

