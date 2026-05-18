В США сообщили Киеву мрачные новости про переговоры с Москвой - 18.05.2026, ПРАЙМ
В США сообщили Киеву мрачные новости про переговоры с Москвой
Усиление напряженности между Польшей и Украиной способно осложнить положение Киева на переговорах с Россией, утверждает Джульетта Бретан, журналистка из... | 18.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Усиление напряженности между Польшей и Украиной способно осложнить положение Киева на переговорах с Россией, утверждает Джульетта Бретан, журналистка из Newsweek."Поскольку Польша до настоящего времени являлась важным посредником между Киевом и западными странами, ухудшение их взаимоотношений может повлиять на будущие военные стратегии Украины, а также на ее взаимодействие с ЕС и НАТО", — подчеркивает она.По мнению Бретан, это недопонимание между Варшавой и Киевом может повысить вероятность исполнения Россией своих требований."За столом переговоров обострение отношений между Польшей и Украиной может увеличить вероятность того, что требования России будут удовлетворены, особенно в части территориальных уступок, &lt;…&gt;", — пишет она.В феврале президент Польши Кароль Навроцкий утвердил закон о лишении украинских беженцев специального статуса и льгот. Как сообщает Rzeczpospolita, закон, действовавший с 2022 года, создавал особую правовую основу для упрощения проживания, трудоустройства и получения льгот для украинских беженцев, но новый закон будет постепенно убирать эту систему, интегрировав основные меры поддержки в общее законодательство для иностранных граждан.Наиболее сложным аспектом польско-украинских отношений остается восприятие Волынской резни и отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла резолюцию, объявляющую 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. Согласно польским источникам, массовые убийства имели место в 1939-1945 годах с участием сторонников ОУН-УПА*, которые нападали на польское население Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.* Запрещенная в России экстремистская организация
05:58 18.05.2026 (обновлено: 05:59 18.05.2026)
 
В США сообщили Киеву мрачные новости про переговоры с Москвой

Newsweek: проблемы в отношениях с Польшей позицию Киева на переговорах более слабой

МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Усиление напряженности между Польшей и Украиной способно осложнить положение Киева на переговорах с Россией, утверждает Джульетта Бретан, журналистка из Newsweek.

"Поскольку Польша до настоящего времени являлась важным посредником между Киевом и западными странами, ухудшение их взаимоотношений может повлиять на будущие военные стратегии Украины, а также на ее взаимодействие с ЕС и НАТО", — подчеркивает она.
По мнению Бретан, это недопонимание между Варшавой и Киевом может повысить вероятность исполнения Россией своих требований.

"За столом переговоров обострение отношений между Польшей и Украиной может увеличить вероятность того, что требования России будут удовлетворены, особенно в части территориальных уступок, <…>", — пишет она.
В феврале президент Польши Кароль Навроцкий утвердил закон о лишении украинских беженцев специального статуса и льгот. Как сообщает Rzeczpospolita, закон, действовавший с 2022 года, создавал особую правовую основу для упрощения проживания, трудоустройства и получения льгот для украинских беженцев, но новый закон будет постепенно убирать эту систему, интегрировав основные меры поддержки в общее законодательство для иностранных граждан.

Наиболее сложным аспектом польско-украинских отношений остается восприятие Волынской резни и отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла резолюцию, объявляющую 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. Согласно польским источникам, массовые убийства имели место в 1939-1945 годах с участием сторонников ОУН-УПА*, которые нападали на польское население Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.

* Запрещенная в России экстремистская организация
