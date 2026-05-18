В США заявили, что продвигают закон о санкциях за закупку российской нефти

2026-05-18T03:17+0300

ВАШИНГТОН, 18 мая – ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) утверждает, что есть продвижение по закону о санкциях за закупку российской нефти. "Мы продвигаемся в работе над законопроектом, который позволит президенту (США Дональду) Трампу вводить санкции против стран, продолжающих поддерживать Россию через закупки дешевой нефти", – написал он в соцсети Х. Ранее Белый дом пытался заставить Индию отказаться от закупок нефти у РФ, в том числе с помощью пошлин на импорт индийских товаров. При этом ни Нью-Дели, ни Москва о прекращении поставок не сообщали. Однако вскоре на фоне военной операции против Ирана и морской блокады Ормузского пролива власти США выдали генеральную лицензию Индии на импорт российской нефти. В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На самом Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.* Внесен в список террористов и экстремистов.

