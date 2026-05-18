Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США заявили, что продвигают закон о санкциях за закупку российской нефти - 18.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260518/ssha-870006273.html
В США заявили, что продвигают закон о санкциях за закупку российской нефти
В США заявили, что продвигают закон о санкциях за закупку российской нефти - 18.05.2026, ПРАЙМ
В США заявили, что продвигают закон о санкциях за закупку российской нефти
Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) утверждает, что есть продвижение по закону о санкциях за закупку российской... | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T03:17+0300
2026-05-18T03:32+0300
нефть
энергетика
экономика
рф
сша
индия
линдси грэм
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870006273.jpg?1779064329
ВАШИНГТОН, 18 мая – ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) утверждает, что есть продвижение по закону о санкциях за закупку российской нефти. "Мы продвигаемся в работе над законопроектом, который позволит президенту (США Дональду) Трампу вводить санкции против стран, продолжающих поддерживать Россию через закупки дешевой нефти", – написал он в соцсети Х. Ранее Белый дом пытался заставить Индию отказаться от закупок нефти у РФ, в том числе с помощью пошлин на импорт индийских товаров. При этом ни Нью-Дели, ни Москва о прекращении поставок не сообщали. Однако вскоре на фоне военной операции против Ирана и морской блокады Ормузского пролива власти США выдали генеральную лицензию Индии на импорт российской нефти. В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На самом Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.* Внесен в список террористов и экстремистов.
рф
сша
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, рф, сша, индия, линдси грэм
Нефть, Энергетика, Экономика, РФ, США, ИНДИЯ, Линдси Грэм
03:17 18.05.2026 (обновлено: 03:32 18.05.2026)
 
В США заявили, что продвигают закон о санкциях за закупку российской нефти

Сенатор Грэм: есть продвижение по закону о санкциях за закупку российской нефти

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 18 мая – ПРАЙМ. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) утверждает, что есть продвижение по закону о санкциях за закупку российской нефти.
"Мы продвигаемся в работе над законопроектом, который позволит президенту (США Дональду) Трампу вводить санкции против стран, продолжающих поддерживать Россию через закупки дешевой нефти", – написал он в соцсети Х.
Ранее Белый дом пытался заставить Индию отказаться от закупок нефти у РФ, в том числе с помощью пошлин на импорт индийских товаров. При этом ни Нью-Дели, ни Москва о прекращении поставок не сообщали. Однако вскоре на фоне военной операции против Ирана и морской блокады Ормузского пролива власти США выдали генеральную лицензию Индии на импорт российской нефти.
В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. На самом Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
* Внесен в список террористов и экстремистов.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьРФСШАИНДИЯЛиндси Грэм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала