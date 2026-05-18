Бессент подтвердил продление лицензию на поставки нефти из России
Глава минфина США Скотт Бессент подтвердил, что Штаты продлевают на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти. | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T20:01+0300
ВАШИНГТОН, 18 мая - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент подтвердил, что Штаты продлевают на 30 дней лицензию на морские поставки российской нефти. "Минфин США выдает временную 30-дневную генеральную лицензию, чтобы наиболее уязвимые страны получили возможность временно получить доступ к российской нефти, которая сейчас застряла в море", - написал Бессент в соцсети X. Предыдущая лицензия минфина США в отношении поставок нефти из РФ истекла в субботу, 16 мая.
Бессент подтвердил продление на 30 дней лицензию на поставки нефти из РФ