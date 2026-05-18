https://1prime.ru/20260518/tramp-870024645.html
Трамп заявил, что отложил атаку на Иран, запланированную на 19 мая
Трамп заявил, что отложил атаку на Иран, запланированную на 19 мая - 18.05.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что отложил атаку на Иран, запланированную на 19 мая
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты планировали во вторник совершить военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ | 18.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-18T23:14+0300
2026-05-18T23:14+0300
2026-05-18T23:14+0300
нефть
сша
иран
катар
дональд трамп
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68bfc30bb625065a9a829e99607e65b1.jpg
ВАШИНГТОН, 18 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты планировали во вторник совершить военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил ее ради возможного достижения мирной сделки. "Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян попросили меня отложить запланированную нами военную атаку на Исламскую Республику Иран, которая была назначена на завтра", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Как заявил американский лидер, такое решение было принято в связи с тем, что идут серьезные переговоры, которые, по мнению союзников США, приведут к сделке, приемлемой для Вашингтона, а также для всех стран Ближнего Востока и за его пределами. "Важно то, что эта сделка будет включать (следующее положение - ред.): никакого ядерного оружия у Ирана!", - добавил Трамп.
https://1prime.ru/20260518/iran-870015783.html
сша
иран
катар
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0d/860655347_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_fb2ebbba6305248146f8d24c075a8bbf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, иран, катар, дональд трамп, в мире
Нефть, США, ИРАН, КАТАР, Дональд Трамп, В мире
Трамп заявил, что отложил атаку на Иран, запланированную на 19 мая
Трамп: США планировали атаковать Иран, но не будут этого делать по просьбе союзников