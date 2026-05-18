Трамп заявил, что отложил атаку на Иран, запланированную на 19 мая

2026-05-18T23:14+0300

ВАШИНГТОН, 18 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты планировали во вторник совершить военную атаку на Иран, но по просьбе Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ отложил ее ради возможного достижения мирной сделки. "Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян попросили меня отложить запланированную нами военную атаку на Исламскую Республику Иран, которая была назначена на завтра", - написал Трамп в соцсети Truth Social. Как заявил американский лидер, такое решение было принято в связи с тем, что идут серьезные переговоры, которые, по мнению союзников США, приведут к сделке, приемлемой для Вашингтона, а также для всех стран Ближнего Востока и за его пределами. "Важно то, что эта сделка будет включать (следующее положение - ред.): никакого ядерного оружия у Ирана!", - добавил Трамп.

