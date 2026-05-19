Генпрокурор США предупредила о разгуле насилия среди подростков - 19.05.2026, ПРАЙМ
Генпрокурор США предупредила о разгуле насилия среди подростков
Генпрокурор Вашингтона Жанин Пирро предупредила горожан о разгуле насилия среди подростков, а родителей об ответственности за нарушителей, которые "отнимают у... | 19.05.2026, ПРАЙМ
Генпрокурор США Пирро предупредила о разгуле насилия среди подростков

ВАШИНГТОН, 19 мая - ПРАЙМ. Генпрокурор Вашингтона Жанин Пирро предупредила горожан о разгуле насилия среди подростков, а родителей об ответственности за нарушителей, которые "отнимают у горожан счастье".
"Заметный рост по всему округу (Колумбия - ред.) такого не только неприемлем, это насилие, оно опасно и вне закона. Я сообщаю вам, что это будет остановлено", - сказала Пирро на пресс-конференции о беспорядках среди подростков в столице США.
Она подчеркнула, что ситуация никого не должна оставлять равнодушным: в летние месяцы статистика преступности пойдет вверх, поскольку на улице потеплело и проблемной молодежи не надо ходить в школу. "Мы видим рост по всему округу", - сказала Пирро о нарушениях порядка.
"Эта тирания закончится. Ситуация, когда беззаконие управляет улицами, закончилась. Город принадлежит законопослушным горожанам, а не ревущей толпе, которая хочет сделать себе имя и добавить к насилию и хаосу, получить внимание в соцсетях. Это не детское поведение, а преступное", - сказала она, пообещав всем нарушителям уголовные дела и аресты.
"Такие вещи разрушают качество жизни округа. Жители находят чрезвычайно сложным наслаждаться общественными парками и пространствами. Жители начинают думать, что эти неконтролируемые подростки отнимают у них счастье и тихое наслаждение", - сказала генпрокурор.
Генпрокурор округа Колумбия (совпадает с Вашингтоном) обратилась к родителям, заявив, что правоохранители поменяют подход к нарушителям, ответственным за потрясения, которые испытывают горожане. "Мы смотрим за пределы только тех, кто совершает преступления, независимо от их возраста. Мы стремимся, чтобы родители поняли, что они несут ответственность за происходящие потрясения", - сказала Пирро, добавив, что родителей ждут штрафы и уголовные дела.
По ее словам, только за выходные в городе изъяли 33 незаконных единицы оружия.
Прокурор напомнила о субботней массовой драке на северо-востоке Вашингтона, когда в ресторане быстрого питания подростки бросали стулья. Подростки хотели захватить ресторан, думая, что им ничего не будет, заявила Пирро, пообещав юридические последствия.
 
