https://1prime.ru/20260519/neft-870056097.html
Британия разрешила импорт дизеля и керосина из российской нефти
Британия разрешила импорт дизеля и керосина из российской нефти - 19.05.2026, ПРАЙМ
Британия разрешила импорт дизеля и керосина из российской нефти
Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенного из российский нефти в третьих странах, следует из лицензии, опубликованной... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T19:57+0300
2026-05-19T19:57+0300
2026-05-19T19:57+0300
энергетика
нефть
великобритания
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585951_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_17d4749219b9d1cd63d67cff17a8431c.jpg
ЛОНДОН, 19 мая - ПРАЙМ. Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенного из российский нефти в третьих странах, следует из лицензии, опубликованной британским минфином. "Запреты, введенные в рамках санкций против РФ, не применяются к соответствующим переработанным нефтепродуктам… Условием является соответствие продукции любому из следующих товарных кодов: a) 2710 19 42 или 2710 19 44 (дизельное топливо); b) 2710 19 21 (керосин)", - говорится в документе. Лицензия вступает в силу с 20 мая и является бессрочной, однако будет периодически пересматриваться.
https://1prime.ru/20260518/ssha-870022859.html
великобритания
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585951_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_58d424464c40fd67bfc998069598e9bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, великобритания, рф
Энергетика, Нефть, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РФ
Британия разрешила импорт дизеля и керосина из российской нефти
Великобритания бессрочно разрешила импорт российского дизеля и керосина из третьих стран