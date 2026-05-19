Британия разрешила импорт дизеля и керосина из российской нефти

2026-05-19T19:57+0300

ЛОНДОН, 19 мая - ПРАЙМ. Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенного из российский нефти в третьих странах, следует из лицензии, опубликованной британским минфином. "Запреты, введенные в рамках санкций против РФ, не применяются к соответствующим переработанным нефтепродуктам… Условием является соответствие продукции любому из следующих товарных кодов: a) 2710 19 42 или 2710 19 44 (дизельное топливо); b) 2710 19 21 (керосин)", - говорится в документе. Лицензия вступает в силу с 20 мая и является бессрочной, однако будет периодически пересматриваться.

