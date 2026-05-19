Новак рассказал об увеличении поставок нефти в Китай через Казахстан - 19.05.2026, ПРАЙМ
Новак рассказал об увеличении поставок нефти в Китай через Казахстан
Энергетика, Нефть, КИТАЙ, КАЗАХСТАН, РФ, Александр Новак, Транснефть
Новак заявил о договоренности об увеличении поставок нефти в КНР через Казахстан

КРАСНОЯРСК, 19 мая - ПРАЙМ. Договоренность об увеличении поставок нефти в Китай через Казахстан с 10 миллионов до 12,5 миллиона тонн достигнута, идет юридическое оформление, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Договоренность (об увеличении поставок нефти в Китай через Казахстан с 10 до 12,5 миллиона тонн - ред.) была достигнута давно, сейчас идет юридическое оформление", - сказал Новак.
Правительство РФ в мае 2025 года опубликовало постановление, согласно которому предельный уровень поставок нефти для снабжения нефтеперерабатывающих заводов в западной части Китая может вырасти с 10 до 12,5 миллиона тонн. Срок поставок продлен максимум до 2034 года.
Новак, комментируя тогда этот документ, пояснял, что увеличение поставок нефти из России в Китай на 2,5 миллиона тонн в год инициировала китайская сторона, РФ готова это обеспечить, а список технологических решений для расширения экспортных поставок через Казахстан определит "Транснефть".
