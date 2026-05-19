https://1prime.ru/20260519/peregovory-870059667.html

На Западе сделали резкое заявление о переговорах России и Украины

На Западе сделали резкое заявление о переговорах России и Украины - 19.05.2026, ПРАЙМ

На Западе сделали резкое заявление о переговорах России и Украины

Россия и Украина должны вести переговоры напрямую, не дожидаясь, пока Запад будет готов в них участвовать, такое мнение выразил профессор Университета... | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T22:57+0300

2026-05-19T22:57+0300

2026-05-19T22:57+0300

спецоперация на украине

украина

запад

сша

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/82384/64/823846453_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_ca8d4e8225371515303bac5163496ee5.jpg

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Россия и Украина должны вести переговоры напрямую, не дожидаясь, пока Запад будет готов в них участвовать, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен."Россия и Украина должны вести переговоры напрямую. В идеале, Западу следует участвовать в переговорах <…> однако правительства европейских стран саботируют дипломатию, а США либо не желают, либо не способны положить конец конфликту", — высказался он в соцсети X.Москва неоднократно озвучивала готовность к урегулированию кризиса. Она участвует в обсуждении предложенного Вашингтоном мирного плана, но ставит под вопрос желание киевского режима договариваться.Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование. По его словам, оно возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе: угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.

https://1prime.ru/20260509/parad-869814813.html

https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html

украина

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, запад, сша, владимир путин, нато