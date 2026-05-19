На Западе сделали резкое заявление о переговорах России и Украины
Россия и Украина должны вести переговоры напрямую, не дожидаясь, пока Запад будет готов в них участвовать, такое мнение выразил профессор Университета... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T22:57+0300
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Россия и Украина должны вести переговоры напрямую, не дожидаясь, пока Запад будет готов в них участвовать, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен."Россия и Украина должны вести переговоры напрямую. В идеале, Западу следует участвовать в переговорах <…> однако правительства европейских стран саботируют дипломатию, а США либо не желают, либо не способны положить конец конфликту", — высказался он в соцсети X.Москва неоднократно озвучивала готовность к урегулированию кризиса. Она участвует в обсуждении предложенного Вашингтоном мирного плана, но ставит под вопрос желание киевского режима договариваться.Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование. По его словам, оно возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе: угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Профессор Диесен: Москве и Киеву следует вести переговоры напрямую