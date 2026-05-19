Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе сделали резкое заявление о переговорах России и Украины - 19.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260519/peregovory-870059667.html
На Западе сделали резкое заявление о переговорах России и Украины
На Западе сделали резкое заявление о переговорах России и Украины - 19.05.2026, ПРАЙМ
На Западе сделали резкое заявление о переговорах России и Украины
Россия и Украина должны вести переговоры напрямую, не дожидаясь, пока Запад будет готов в них участвовать, такое мнение выразил профессор Университета... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T22:57+0300
2026-05-19T22:57+0300
спецоперация на украине
украина
запад
сша
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/82384/64/823846453_0:142:3137:1907_1920x0_80_0_0_ca8d4e8225371515303bac5163496ee5.jpg
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Россия и Украина должны вести переговоры напрямую, не дожидаясь, пока Запад будет готов в них участвовать, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен."Россия и Украина должны вести переговоры напрямую. В идеале, Западу следует участвовать в переговорах &lt;…&gt; однако правительства европейских стран саботируют дипломатию, а США либо не желают, либо не способны положить конец конфликту", — высказался он в соцсети X.Москва неоднократно озвучивала готовность к урегулированию кризиса. Она участвует в обсуждении предложенного Вашингтоном мирного плана, но ставит под вопрос желание киевского режима договариваться.Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование. По его словам, оно возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе: угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
https://1prime.ru/20260509/parad-869814813.html
https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html
украина
запад
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82384/64/823846453_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_db1cc72f2bf5b97cb34131e606eb842a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, запад, сша, владимир путин, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ЗАПАД, США, Владимир Путин, НАТО
22:57 19.05.2026
 
На Западе сделали резкое заявление о переговорах России и Украины

Профессор Диесен: Москве и Киеву следует вести переговоры напрямую

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанкНациональные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
Национальные флаги Украины и России. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Россия и Украина должны вести переговоры напрямую, не дожидаясь, пока Запад будет готов в них участвовать, такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
"Россия и Украина должны вести переговоры напрямую. В идеале, Западу следует участвовать в переговорах <…> однако правительства европейских стран саботируют дипломатию, а США либо не желают, либо не способны положить конец конфликту", — высказался он в соцсети X.
Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2026
"Мы обречены". Парад Победы в Москве вызвал бурную реакцию в Сети
9 мая, 22:50
Москва неоднократно озвучивала готовность к урегулированию кризиса. Она участвует в обсуждении предложенного Вашингтоном мирного плана, но ставит под вопрос желание киевского режима договариваться.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия выступает исключительно за долгосрочное урегулирование. По его словам, оно возможно только после устранения первопричин конфликта. В их числе: угрозы национальной безопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и притеснение русскоговорящего населения на Украине.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Исключить на месяц". Заявление Каллас о России поразило журналиста
1 мая, 22:38
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАЗАПАДСШАВладимир ПутинНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала