https://1prime.ru/20260519/rst-870036922.html

В РСТ рассказали о росте спроса россиян на туры в страны ближнего зарубежья

В РСТ рассказали о росте спроса россиян на туры в страны ближнего зарубежья - 19.05.2026, ПРАЙМ

В РСТ рассказали о росте спроса россиян на туры в страны ближнего зарубежья

Спрос среди российских туристов на поездки в страны ближнего зарубежья вырос в первом квартале 2026 года, особенно в Узбекистан, Грузию и Армению, сообщил... | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T11:44+0300

2026-05-19T11:44+0300

2026-05-19T11:44+0300

бизнес

туризм

россия

грузия

армения

узбекистан

российский союз туриндустрии

фсб

снг

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/13/870036828_0:31:3017:1728_1920x0_80_0_0_01095245c08df0b0fbbf78d3e6bf83d6.jpg

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Спрос среди российских туристов на поездки в страны ближнего зарубежья вырос в первом квартале 2026 года, особенно в Узбекистан, Грузию и Армению, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). "Выезд с целью туризма во все популярные у россиян страны бывшего СССР вырос в первом квартале. В Армению – на 35%, в Узбекистан – на 89%, Грузию – на 41,7%, Казахстан – на 33%", - рассказали в РСТ, основываясь на данных Погранслужбы ФСБ. В союзе отметили, что после эскалации на Ближнем Востоке интерес к странам ближнего зарубежья только увеличивается. При этом росту спроса также способствуют безвизовый въезд, прямые рейсы и отсутствие языковых барьеров. Заместитель генерального директора туроператора "Алеан" Оксана Булах подчеркнула, ближневосточный конфликт привел к сокращению числа туристов из арабских стран в Армении, Грузии, Центральной Азии и способствовал повышению заинтересованности отельеров в туристах из России. В связи с этим россияне стали чаще выбирать эти направления. Она отметила, что в Узбекистане традиционно больше востребованы весенние туры, потому что летом в стране очень жарко. "Бронируются насыщенные программы на 6-8 дней. В приоритете классика: Ташкент – Самарканд – Бухара, если тур на 8 дней, то добавляется Хива", - добавила Булах. По ее словам, продажи туров в Армению и Грузию в этом сезоне увеличились на 45% в годовом выражении. Так, четырехдневные туры в Грузию стоят от 51,3 тысячи рублей на двоих, а в Армению – от 40,2 тысячи. При этом директор по продукту "Мультитура" Евгения Кизей отметила, что среди стран СНГ самым востребованным направлением остается Белоруссия. Весной россияне чаще выбирают туры на 3 дня со средней стоимостью от 28,8 тысячи рублей, а летом популярнее более длинные маршруты – на 6-8 дней. "Недельные туры обойдутся от 45,1 тысячи, бюджетный тур на 8 дней можно приобрести всего за 36,3 тысячи рублей", - заключила она.

https://1prime.ru/20260515/ator-869954379.html

грузия

армения

узбекистан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, грузия, армения, узбекистан, российский союз туриндустрии, фсб, снг