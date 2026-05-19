Сербия удвоила резервы топлива за 3,5 года - 19.05.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Сербия удвоила резервы топлива за 3,5 года
20:39 19.05.2026
 
Сербия удвоила резервы топлива за 3,5 года

Джедович-Ханданович: Сербия удвоила резервы нефтепродуктов из-за глобальной нестабильности

© РИА Новости . Максим Богодвид | Нефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки. 19.05.2026
Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
БЕЛГРАД, 19 мая – ПРАЙМ. Сербия удвоила свои госрезервы нефтепродуктов за 3,5 года на фоне глобальной нестабильности, сообщила министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.
"Рынок Сербии хорошо снабжается нефтепродуктами, но если глобальная неизвестность продолжится, мы должны будем тщательнее распоряжаться резервами, которые мы удвоили в предыдущие три с половиной года", - заявила Джедович-Ханданович в Instagram*.
Она отметила, что переданные ранее государством нефтяным компаниям около 42 тысяч тонн дизеля для обеспечения снабжения граждан "помогли в ключевой момент, когда снабжение оказалось под угрозой".
Сербский кабмин в апреле принял решение о выпуске на рынок 30 тысяч тонн дизеля из резервов ввиду энергокризиса, до конца июня продлен запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов.
Карич предложил создать консорциум для выкупа NIS у "Газпром нефти"
13 мая, 19:24
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
