Сербия удвоила резервы топлива за 3,5 года

2026-05-19T20:39+0300

БЕЛГРАД, 19 мая – ПРАЙМ. Сербия удвоила свои госрезервы нефтепродуктов за 3,5 года на фоне глобальной нестабильности, сообщила министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович. "Рынок Сербии хорошо снабжается нефтепродуктами, но если глобальная неизвестность продолжится, мы должны будем тщательнее распоряжаться резервами, которые мы удвоили в предыдущие три с половиной года", - заявила Джедович-Ханданович в Instagram*.Она отметила, что переданные ранее государством нефтяным компаниям около 42 тысяч тонн дизеля для обеспечения снабжения граждан "помогли в ключевой момент, когда снабжение оказалось под угрозой". Сербский кабмин в апреле принял решение о выпуске на рынок 30 тысяч тонн дизеля из резервов ввиду энергокризиса, до конца июня продлен запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

