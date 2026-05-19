СМИ: США рассматривают сценарий военного вмешательства на Кубе - 19.05.2026, ПРАЙМ

Администрация президента США Дональда Трампа начала рассматривать сценарий военного вмешательства на Кубе из-за провала попыток добиться реформ с помощью...

ВАШИНГТОН, 19 мая – ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа начала рассматривать сценарий военного вмешательства на Кубе из-за провала попыток добиться реформ с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады острова, сообщает газета Politico со ссылкой источники. "Изначально расчет по Кубе строился на том, что… комбинация из ужесточения санкций — по сути, нефтяной блокады — и очевидных военных успехов США в Венесуэле и Иране запугает кубинцев и заставит их пойти на сделку. Теперь же ситуация с Ираном пошла наперекосяк, а кубинцы оказались куда крепче, чем считалось вначале. Поэтому сейчас вопрос о военных действиях стоит на повестке дня так, как никогда раньше", - цитирует издание слова человека, знакомого с ходом дискуссий в администрации Трампа. При этом американское командование прорабатывает различные сценарии, которые выходят далеко за рамки точечных операций по захвату конкретных лиц. Спектр возможных действий Пентагона варьируется от одиночного авиаудара, призванного принудить власти Кубы к уступкам, до полноценной наземной интервенции с целью полной смены власти на острове, говорится в публикации. По информации газеты, Южное командование США в последние недели приступило к циклу оперативного планирования, фактически начав подготовку сценариев для возможного силового вмешательства на Кубе. Директор ЦРУ Джон Рэтклифф в четверг посетил Гавану во главе американской делегации и провел встречу с представителями МВД Кубы, сообщило правительство карибской республики. В субботу газета New York Times со ссылкой на служащих американской администрации сообщила, что высокопоставленные чиновники в США допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию. Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.

