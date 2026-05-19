"В мясорубке". На Украине сделали заявление о происходящем на границе - 19.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"В мясорубке". На Украине сделали заявление о происходящем на границе
Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала задержание украинцев, пытающихся покинуть страну. | 19.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала задержание украинцев, пытающихся покинуть страну."В то время как Украина требует оружия и денег от Запада, ее собственных граждан преследуют за пересечение границы вне КПП как преступников просто из-за того, что они не хотят умереть в мясорубке", — написала она в соцсети X.Мендель добавила, что происходящее на границе Украины — это не оборона, а клетка.Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее сообщил, что с февраля 2022 года было задержано 68,5 тысячи человек, пытавшихся незаконно покинуть страну. Большинство из них было задержано на границе с Румынией — почти 30 тысяч, 21 тысяча — на границе с Молдавией.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Мендель осудила задержание граждан Украины, пытающихся убежать за границу

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель раскритиковала задержание украинцев, пытающихся покинуть страну.
"В то время как Украина требует оружия и денег от Запада, ее собственных граждан преследуют за пересечение границы вне КПП как преступников просто из-за того, что они не хотят умереть в мясорубке", — написала она в соцсети X.
Мендель добавила, что происходящее на границе Украины — это не оборона, а клетка.
Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее сообщил, что с февраля 2022 года было задержано 68,5 тысячи человек, пытавшихся незаконно покинуть страну. Большинство из них было задержано на границе с Румынией — почти 30 тысяч, 21 тысяча — на границе с Молдавией.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
