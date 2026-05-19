https://1prime.ru/20260519/ukraina-870060123.html

"Целая серия". На Украине раскрыли, что случилось в Прибалтике из-за дронов

"Целая серия". На Украине раскрыли, что случилось в Прибалтике из-за дронов - 19.05.2026, ПРАЙМ

"Целая серия". На Украине раскрыли, что случилось в Прибалтике из-за дронов

В странах Балтии копится негодование по отношению к Киеву из-за появления украинских дронов над территорией региона, пишет украинское издание "Страна.ua". | 19.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-19T23:09+0300

2026-05-19T23:09+0300

2026-05-19T23:09+0300

спецоперация на украине

украина

киев

прибалтика

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84178/55/841785526_0:69:3073:1797_1920x0_80_0_0_b5d5b167805368063e5b37fd414f9dfb.jpg

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В странах Балтии копится негодование по отношению к Киеву из-за появления украинских дронов над территорией региона, пишет украинское издание "Страна.ua"."Была целая серия обращений властей прибалтийских стран к Украине с призывом не нарушать их воздушное пространство во время атак на Россию. <…> Прибалты всячески дают понять, что они далеко не в восторге от перспектив втягивания в войну с Россией и в отношении Киева по этому поводу уже копится негатив", — говорится в публикации.Как отмечает "Страна.ua", одно дело — постоянно говорить об угрозе нападения со стороны России в рамках пиар-кампании по увеличению военных бюджетов и совсем другое — "подойти к грани реального столкновения с перспективой перерастания его в ядерную войну".Сегодня Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил беспилотник ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не давал разрешение использовать свое воздушное пространство. Украина в ответ признала принадлежность аппарата и, как утверждается, принесла извинения.В воскресенье утром сообщалось, что неизвестный беспилотник залетел в воздушное пространство Латвии. На прошлой неделе там уже падал дрон на территории нефтебазы в городе Резекне. Экспертиза обломков показала, что это был украинский аппарат "Лютый". После этого глава Минобороны Андрис Спрудс подал в отставку. Также свой пост покинула премьер Эвика Силиня, а вместе с ней ушло все правительство.С конца марта украинские дроны не раз залетали на территорию Прибалтийских стран. Москва сделала им специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета беспилотников, атакующих Россию.

https://1prime.ru/20260509/parad-869814813.html

https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html

https://1prime.ru/20260519/nato-870059804.html

украина

киев

прибалтика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, киев, прибалтика, всу