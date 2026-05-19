"Целая серия". На Украине раскрыли, что случилось в Прибалтике из-за дронов - 19.05.2026, ПРАЙМ
"Целая серия". На Украине раскрыли, что случилось в Прибалтике из-за дронов
В странах Балтии копится негодование по отношению к Киеву из-за появления украинских дронов над территорией региона, пишет украинское издание "Страна.ua".
23:09 19.05.2026
 
"Целая серия". На Украине раскрыли, что случилось в Прибалтике из-за дронов

На Украине заявили, что в Прибалтике растет недовольство по отношению к Киеву из-за дронов

МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. В странах Балтии копится негодование по отношению к Киеву из-за появления украинских дронов над территорией региона, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Была целая серия обращений властей прибалтийских стран к Украине с призывом не нарушать их воздушное пространство во время атак на Россию. <…> Прибалты всячески дают понять, что они далеко не в восторге от перспектив втягивания в войну с Россией и в отношении Киева по этому поводу уже копится негатив", — говорится в публикации.
Как отмечает "Страна.ua", одно дело — постоянно говорить об угрозе нападения со стороны России в рамках пиар-кампании по увеличению военных бюджетов и совсем другое — "подойти к грани реального столкновения с перспективой перерастания его в ядерную войну".
Сегодня Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил беспилотник ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не давал разрешение использовать свое воздушное пространство. Украина в ответ признала принадлежность аппарата и, как утверждается, принесла извинения.
В воскресенье утром сообщалось, что неизвестный беспилотник залетел в воздушное пространство Латвии. На прошлой неделе там уже падал дрон на территории нефтебазы в городе Резекне. Экспертиза обломков показала, что это был украинский аппарат "Лютый". После этого глава Минобороны Андрис Спрудс подал в отставку. Также свой пост покинула премьер Эвика Силиня, а вместе с ней ушло все правительство.
С конца марта украинские дроны не раз залетали на территорию Прибалтийских стран. Москва сделала им специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета беспилотников, атакующих Россию.
