Юань усилил падение на Мосбирже

Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник ускорил падение на Мосбирже и обновил минимум с февраля 2023 года - чуть ниже 10,4 рубля, следует из... | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T18:09+0300
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник ускорил падение на Мосбирже и обновил минимум с февраля 2023 года - чуть ниже 10,4 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.55 мск падал на 21 копейку (-2%), до 10,40 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,39-10,55 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 71,16 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 70,91 рубля. Рубль усиливает рост Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник продолжил активно терять позиции - пятую торговую сессию подряд, обновляя минимум более чем за три года. При этом внебиржевой курс доллара уходил в течение сессии уже ниже уровня 71 рубля - минимум с 8 февраля 2023 года. "Налоговый фактор уже может усиливать воздействие на валютный рынок, усугубляя его дестабилизацию со стороны избыточного предложения иностранной валюты. Пик фискальных платежей приходится на 25 и 28 апреля, однако на фоне быстрого подорожания рубля многие могут заранее продавать инвалюту, опасаясь, что вскоре ее курс будет еще ниже", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,16% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,18% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.41 мск снижалась на 1,35%, до 110,59 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,43%, до 99,41 пункта. Прогнозы На рынке сохраняется устойчивый тренд на укрепление рубля, переломить который потенциально могло бы увеличение объемов покупки валюты Минфином в июне, считает Александр Дудников из компании "Цифра брокер". "Тем не менее объемы операций регулятора на валютном рынке на следующий месяц станут известны только 3 июня, и до этого времени у рубля есть достаточно времени и известных предпосылок для дальнейшего укрепления в направлении 10,3 рубля за юань, 70 рублей за доллар и 82 рубля за евро", - оценивает он. После обновления вчерашнего минимума 10,58 рубля юань направился к ближайшей поддержке в виде уровня 10,5 рубля, который был сходу пробит, говорит Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Следующим техническим препятствием для снижения курса китайской валюты может выступить отметка 10,3 рубля", - оценивает он.
Юань усилил падение на Мосбирже до около 10,4 рубля, обновив минимум с февраля 2023 года
