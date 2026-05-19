Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань во вторник на Мосбирже показал рекордное с марта падение к рублю - 19.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Китайский юань
https://1prime.ru/20260519/yuan-870058740.html
Юань во вторник на Мосбирже показал рекордное с марта падение к рублю
Юань во вторник на Мосбирже показал рекордное с марта падение к рублю - 19.05.2026, ПРАЙМ
Юань во вторник на Мосбирже показал рекордное с марта падение к рублю
Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник ускорил падение на Мосбирже, упав на рекордную с марта величину и обновив минимум с февраля 2023 года | 19.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-19T22:13+0300
2026-05-19T22:13+0300
китайский юань
рынок
торги
ормузский пролив
сша
опек
"бкс мир инвестиций"
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_ff77ae9e51e28c379b0db7946db1fc29.jpg
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник ускорил падение на Мосбирже, упав на рекордную с марта величину и обновив минимум с февраля 2023 года - чуть ниже 10,35 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 26 копеек (-2,5%) и составил 10,35 рубля. Большее падение отмечалось 20 марта, когда юань за день упал с 12,47 рубля до 12,02 рубля (-3,6%). Курсовой коридор во вторник составил 10,349-10,55 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 70,69 рубля. Рубль усиливает рост Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник продолжил активно терять позиции - пятую торговую сессию подряд, обновляя минимум более чем за три года. Величина падения курса оказалась максимальной за последние два месяца. При этом внебиржевой курс доллара уходил в течение сессии уже ниже уровня 71 рубль - минимум с 8 февраля 2023 года. "Спрос на валюту пока низкий - покупки физлицами перед началом сезона отпусков не перекрывают низкие объемы покупок по бюджетному правилу и слабый спрос на валюту в рамках импортных операций. При этом предложение валюты высокое - как по причине выросших цен на сырье, так и, отчасти, по причине подготовки отдельных экспортеров к уплате налогов на следующей неделе", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Стоимость нефти к 21.54 мск снижалась на 0,4%, до 111,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 99,3 пункта. Прогнозы С учетом приближения майского налогового периода пик укрепления рубля может быть еще не достигнут, полагает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочные ожидания по доллару - 70,5-72,5 рубля, по юаню - 10,3-10,8 рубля", - добавляет он. По данным ОПЕК, из-за блокировки Ормузского пролива за март-апрель добыча стран ОПЕК+ упала уже на колоссальные 9,58 миллиона баррелей в сутки (9% от мировой добычи), отмечает Алексей Михеев из компании "ВТБ Мои Инвестиции". "Добыча, вероятно, продолжит сокращаться в мае. По данным Минэкономразвития, цена российской нефти в апреле составила 94,87 доллара. Можно ожидать, что если блокировка Ормузского пролива продолжится, то в ближайшие месяцы цена российской нефти будет находиться примерно на этом уровне или выше. Дисконт российской нефти Urals к нефти Brent будет сокращаться", - добавляет он, оценивая один из главных сейчас факторов курсообразования рубля.
https://1prime.ru/20260519/tsb-870052176.html
https://1prime.ru/20260519/kurs--870038443.html
ормузский пролив
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76312/06/763120615_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_52f322f572995356685f7bcc116d46c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, ормузский пролив, сша, опек, "бкс мир инвестиций", втб
Китайский юань, Рынок, Торги, Ормузский пролив, США, ОПЕК, "БКС Мир инвестиций", ВТБ
22:13 19.05.2026
 
Юань во вторник на Мосбирже показал рекордное с марта падение к рублю

Курс юаня на Мосбирже во вторник обновил минимум с февраля 2023 года

© fotolia.com / Wellford TillerКитайский юань
Китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
Китайский юань. Архивное фото
© fotolia.com / Wellford Tiller
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник ускорил падение на Мосбирже, упав на рекордную с марта величину и обновив минимум с февраля 2023 года - чуть ниже 10,35 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 26 копеек (-2,5%) и составил 10,35 рубля. Большее падение отмечалось 20 марта, когда юань за день упал с 12,47 рубля до 12,02 рубля (-3,6%). Курсовой коридор во вторник составил 10,349-10,55 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 70,69 рубля.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
ЦБ объявил официальный курс валют на среду
17:55

Рубль усиливает рост

Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник продолжил активно терять позиции - пятую торговую сессию подряд, обновляя минимум более чем за три года. Величина падения курса оказалась максимальной за последние два месяца.
При этом внебиржевой курс доллара уходил в течение сессии уже ниже уровня 71 рубль - минимум с 8 февраля 2023 года.
"Спрос на валюту пока низкий - покупки физлицами перед началом сезона отпусков не перекрывают низкие объемы покупок по бюджетному правилу и слабый спрос на валюту в рамках импортных операций. При этом предложение валюты высокое - как по причине выросших цен на сырье, так и, отчасти, по причине подготовки отдельных экспортеров к уплате налогов на следующей неделе", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Стоимость нефти к 21.54 мск снижалась на 0,4%, до 111,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 99,3 пункта.

Прогнозы

С учетом приближения майского налогового периода пик укрепления рубля может быть еще не достигнут, полагает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочные ожидания по доллару - 70,5-72,5 рубля, по юаню - 10,3-10,8 рубля", - добавляет он.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2026
Внебиржевой курс доллара упал ниже 71 рубля
12:52
По данным ОПЕК, из-за блокировки Ормузского пролива за март-апрель добыча стран ОПЕК+ упала уже на колоссальные 9,58 миллиона баррелей в сутки (9% от мировой добычи), отмечает Алексей Михеев из компании "ВТБ Мои Инвестиции".
"Добыча, вероятно, продолжит сокращаться в мае. По данным Минэкономразвития, цена российской нефти в апреле составила 94,87 доллара. Можно ожидать, что если блокировка Ормузского пролива продолжится, то в ближайшие месяцы цена российской нефти будет находиться примерно на этом уровне или выше. Дисконт российской нефти Urals к нефти Brent будет сокращаться", - добавляет он, оценивая один из главных сейчас факторов курсообразования рубля.
 
Китайский юаньРынокТоргиОрмузский проливСШАОПЕК"БКС Мир инвестиций"ВТБ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала