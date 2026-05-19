Юань во вторник на Мосбирже показал рекордное с марта падение к рублю

Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник ускорил падение на Мосбирже, упав на рекордную с марта величину и обновив минимум с февраля 2023 года

2026-05-19T22:13+0300

МОСКВА, 19 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской во вторник ускорил падение на Мосбирже, упав на рекордную с марта величину и обновив минимум с февраля 2023 года - чуть ниже 10,35 рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 26 копеек (-2,5%) и составил 10,35 рубля. Большее падение отмечалось 20 марта, когда юань за день упал с 12,47 рубля до 12,02 рубля (-3,6%). Курсовой коридор во вторник составил 10,349-10,55 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 70,69 рубля. Рубль усиливает рост Курс юаня на Мосбирже по отношению к российской валюте во вторник продолжил активно терять позиции - пятую торговую сессию подряд, обновляя минимум более чем за три года. Величина падения курса оказалась максимальной за последние два месяца. При этом внебиржевой курс доллара уходил в течение сессии уже ниже уровня 71 рубль - минимум с 8 февраля 2023 года. "Спрос на валюту пока низкий - покупки физлицами перед началом сезона отпусков не перекрывают низкие объемы покупок по бюджетному правилу и слабый спрос на валюту в рамках импортных операций. При этом предложение валюты высокое - как по причине выросших цен на сырье, так и, отчасти, по причине подготовки отдельных экспортеров к уплате налогов на следующей неделе", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Стоимость нефти к 21.54 мск снижалась на 0,4%, до 111,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,1%, до 99,3 пункта. Прогнозы С учетом приближения майского налогового периода пик укрепления рубля может быть еще не достигнут, полагает Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". "Краткосрочные ожидания по доллару - 70,5-72,5 рубля, по юаню - 10,3-10,8 рубля", - добавляет он. По данным ОПЕК, из-за блокировки Ормузского пролива за март-апрель добыча стран ОПЕК+ упала уже на колоссальные 9,58 миллиона баррелей в сутки (9% от мировой добычи), отмечает Алексей Михеев из компании "ВТБ Мои Инвестиции". "Добыча, вероятно, продолжит сокращаться в мае. По данным Минэкономразвития, цена российской нефти в апреле составила 94,87 доллара. Можно ожидать, что если блокировка Ормузского пролива продолжится, то в ближайшие месяцы цена российской нефти будет находиться примерно на этом уровне или выше. Дисконт российской нефти Urals к нефти Brent будет сокращаться", - добавляет он, оценивая один из главных сейчас факторов курсообразования рубля.

