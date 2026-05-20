Объем переводов из России в Армению достиг почти 3,9 миллиарда долларов

2026-05-20T17:52+0300

МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Объем денежных переводов из РФ в Армению в 2025 году достиг почти 3,9 миллиарда долларов, это 13% ВВП Армении, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Объем денежных переводов из России в Армению достиг в прошлом году почти 3,9 миллиарда долларов", - сказал Шойгу на заседании рабочей группы Совбеза РФ. По его словам, это почти две трети общего объема переводов, или 13% валового внутреннего продукта Армении. Доля России в общем товарообороте Армении составляет 36%, рассказал Шойгу.

