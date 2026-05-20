Объем переводов из России в Армению достиг почти 3,9 миллиарда долларов - 20.05.2026, ПРАЙМ
Объем переводов из России в Армению достиг почти 3,9 миллиарда долларов
17:52 20.05.2026
 
Объем переводов из России в Армению достиг почти 3,9 миллиарда долларов

Шойгу: объем переводов из России в Армению достиг почти 3,9 миллиарда долларов

МОСКВА, 20 мая – ПРАЙМ. Объем денежных переводов из РФ в Армению в 2025 году достиг почти 3,9 миллиарда долларов, это 13% ВВП Армении, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Объем денежных переводов из России в Армению достиг в прошлом году почти 3,9 миллиарда долларов", - сказал Шойгу на заседании рабочей группы Совбеза РФ.
По его словам, это почти две трети общего объема переводов, или 13% валового внутреннего продукта Армении.
Доля России в общем товарообороте Армении составляет 36%, рассказал Шойгу.
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
