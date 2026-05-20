"Перестарались". Цены в России поползли вниз, когда не ждали - 20.05.2026, ПРАЙМ
"Перестарались". Цены в России поползли вниз, когда не ждали
Росстат зафиксировал небывалое: весеннюю дефляцию. Цены снижались, хотя обычно в это время года происходит обратное. Почему и какие возможны последствия — в... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T07:07+0300
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Росстат зафиксировал небывалое: весеннюю дефляцию. Цены снижались, хотя обычно в это время года происходит обратное. Почему и какие возможны последствия — в материале"Прайм".Овощи начинают и выигрываютОгурцы за неделю подешевели на 11,7%, помидоры — 10,7%, бананы — 2%, яблоки — 0,1%, яйца — 1,4%, сыры — 0,3%, сливочное масло — 0,2%, творог — 0,2%, сосиски и сардельки — 0,1%, пастеризованное молоко — 0,1%, рис и печенье — 0,1%.Другие продукты подорожали, но не намного: баранина — на 1,8%, мороженая рыба — 0,5%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и сахар — 0,4%, вермишель — 0,3%, говядина, ультрапастеризованное молоко, ржаной хлеб, гречка, пшено, соль и чай — 0,2%.Прибавили в цене и овощи прошлогоднего урожая. Старая капуста — 3,2%, лук — 1,4%, свекла — 1,3%, морковь — 0,7%. Их запасы подходят к концу, но еще не полностью исчерпаны. А затраты на хранение и логистику увеличились, ведь то, что осталось на складах, надо как минимум время от времени перебирать.Весенний ценопадОбычно в конце весны все дорожает: заканчиваются запасы овощей, начинается сезон ремонтов, растут тарифы. Так называемая овощная дефляция происходит осенью, с новым урожаем.Кандидат экономических наук, доцент кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко объясняет аномалию теплой весной и вводом в строй новых тепличных мощностей."Овощной сдвиг потянул за собой и другую продукцию", — уточняет она.Плюс сильный рубль, укрепившийся к доллару в апреле почти на 9%. Соответственно, подешевел импорт: телевизоры с 5 по 12 мая — на 0,5%, смартфоны — на 0,1%.А дорогие из-за высокой ключевой ставки (14,5%) кредиты охладили и потребительский спрос, и экономическую активность. Компании уже не могут свободно перекладывать растущие издержки на покупателей.Надолго ли этоСтарший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин отмечает, что достигнутая стабилизация — прямое следствие слаженных действий правительства и Банка России. Но такая динамика указывает и на проблемы в экономике."Снижение инфляции сейчас — это результат скорее ослабления экономической активности, чем полноценного роста предложения. Потребители и компании осторожнее тратят и инвестируют", — подтверждает управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал" Александр Барышников.Устойчивой дефляции эксперты не ждут. Это лишь краткая пауза. Предстоит ежегодная индексация тарифов ЖКХ, иссякнет эффект ранних овощей, и цены вновь двинутся вверх.Все внимание на Банк РоссииНемало зависит и от Центробанка. Многие призывают снижать ключевую ставку побыстрее, чтобы "разогреть" экономику. Однако регулятор не спешит.В апреле прогноз по среднегодовой ставке повысили с 13,5-14,5% до 14,0-14,5%. На 2027-й — с 8-9% до 8-10%.То есть период дорогих денег затянется. С одной стороны, это открывает пространство для дальнейшего смягчения. С другой — глобальные проинфляционные риски, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке и устойчивым удорожанием топлива и удобрений, требуют проявлять осторожность. Разгонять инфляцию нельзя.По мнению Владимира Еремкина, при усилении дезинфляционных процессов ЦБ продолжит снижать ставку шагами от 0,5 до 1,0 процентного пункта. Но для этого необходимо устойчивое приближение к таргету, более уверенное сокращение инфляционных ожиданий и реальный секвестр бюджета.Пауза — не остановкаОдновременно наблюдаются и замедление инфляции, и признаки охлаждения. Похоже, жесткая монетарная политика остудила экономику сильнее, чем планировалось.Для потребителей результат очевиден: реальные доходы, пусть и временно, получили поддержку. Для бизнеса это сигнал: прежние модели ценообразования перестают работать, а жесткие денежно-кредитные условия вынуждают пересматривать инвестиционные планы.Пока мы находимся во временной точке равновесия между ценовым давлением и охлаждением спроса. Теперь перед правительством и Центробанком стоит новая задача: способствовать запуску новых инвестиционных циклов, чтобы обеспечить устойчивый рост в 2027-2028-м. Как заметил Владимир Еремкин, сейчас самое подходящее время для ускорения структурных изменений.
07:07 20.05.2026
 
Еремкин: при замедлении инфляции ЦБ продолжит снижать ставку на 0,5-1,0 п.п

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Росстат зафиксировал небывалое: весеннюю дефляцию. Цены снижались, хотя обычно в это время года происходит обратное. Почему и какие возможны последствия — в материале"Прайм".
Овощи начинают и выигрывают

Огурцы за неделю подешевели на 11,7%, помидоры — 10,7%, бананы — 2%, яблоки — 0,1%, яйца — 1,4%, сыры — 0,3%, сливочное масло — 0,2%, творог — 0,2%, сосиски и сардельки — 0,1%, пастеризованное молоко — 0,1%, рис и печенье — 0,1%.
Другие продукты подорожали, но не намного: баранина — на 1,8%, мороженая рыба — 0,5%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и сахар — 0,4%, вермишель — 0,3%, говядина, ультрапастеризованное молоко, ржаной хлеб, гречка, пшено, соль и чай — 0,2%.
Прибавили в цене и овощи прошлогоднего урожая. Старая капуста — 3,2%, лук — 1,4%, свекла — 1,3%, морковь — 0,7%. Их запасы подходят к концу, но еще не полностью исчерпаны. А затраты на хранение и логистику увеличились, ведь то, что осталось на складах, надо как минимум время от времени перебирать.

Весенний ценопад

Обычно в конце весны все дорожает: заканчиваются запасы овощей, начинается сезон ремонтов, растут тарифы. Так называемая овощная дефляция происходит осенью, с новым урожаем.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко объясняет аномалию теплой весной и вводом в строй новых тепличных мощностей.
"Овощной сдвиг потянул за собой и другую продукцию", — уточняет она.
Плюс сильный рубль, укрепившийся к доллару в апреле почти на 9%. Соответственно, подешевел импорт: телевизоры с 5 по 12 мая — на 0,5%, смартфоны — на 0,1%.
А дорогие из-за высокой ключевой ставки (14,5%) кредиты охладили и потребительский спрос, и экономическую активность. Компании уже не могут свободно перекладывать растущие издержки на покупателей.

Надолго ли это

Старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин отмечает, что достигнутая стабилизация — прямое следствие слаженных действий правительства и Банка России. Но такая динамика указывает и на проблемы в экономике.
"Снижение инфляции сейчас — это результат скорее ослабления экономической активности, чем полноценного роста предложения. Потребители и компании осторожнее тратят и инвестируют", — подтверждает управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал" Александр Барышников.
Устойчивой дефляции эксперты не ждут. Это лишь краткая пауза. Предстоит ежегодная индексация тарифов ЖКХ, иссякнет эффект ранних овощей, и цены вновь двинутся вверх.

Все внимание на Банк России

Немало зависит и от Центробанка. Многие призывают снижать ключевую ставку побыстрее, чтобы "разогреть" экономику. Однако регулятор не спешит.
В апреле прогноз по среднегодовой ставке повысили с 13,5-14,5% до 14,0-14,5%. На 2027-й — с 8-9% до 8-10%.
То есть период дорогих денег затянется. С одной стороны, это открывает пространство для дальнейшего смягчения. С другой — глобальные проинфляционные риски, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке и устойчивым удорожанием топлива и удобрений, требуют проявлять осторожность. Разгонять инфляцию нельзя.
По мнению Владимира Еремкина, при усилении дезинфляционных процессов ЦБ продолжит снижать ставку шагами от 0,5 до 1,0 процентного пункта. Но для этого необходимо устойчивое приближение к таргету, более уверенное сокращение инфляционных ожиданий и реальный секвестр бюджета.

Пауза — не остановка

Одновременно наблюдаются и замедление инфляции, и признаки охлаждения. Похоже, жесткая монетарная политика остудила экономику сильнее, чем планировалось.
Для потребителей результат очевиден: реальные доходы, пусть и временно, получили поддержку. Для бизнеса это сигнал: прежние модели ценообразования перестают работать, а жесткие денежно-кредитные условия вынуждают пересматривать инвестиционные планы.
Пока мы находимся во временной точке равновесия между ценовым давлением и охлаждением спроса. Теперь перед правительством и Центробанком стоит новая задача: способствовать запуску новых инвестиционных циклов, чтобы обеспечить устойчивый рост в 2027-2028-м. Как заметил Владимир Еремкин, сейчас самое подходящее время для ускорения структурных изменений.
 
