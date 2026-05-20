"Перестарались". Цены в России поползли вниз, когда не ждали

Росстат зафиксировал небывалое: весеннюю дефляцию. Цены снижались, хотя обычно в это время года происходит обратное. Почему и какие возможны последствия — в... | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T07:07+0300

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Росстат зафиксировал небывалое: весеннюю дефляцию. Цены снижались, хотя обычно в это время года происходит обратное. Почему и какие возможны последствия — в материале"Прайм".Овощи начинают и выигрываютОгурцы за неделю подешевели на 11,7%, помидоры — 10,7%, бананы — 2%, яблоки — 0,1%, яйца — 1,4%, сыры — 0,3%, сливочное масло — 0,2%, творог — 0,2%, сосиски и сардельки — 0,1%, пастеризованное молоко — 0,1%, рис и печенье — 0,1%.Другие продукты подорожали, но не намного: баранина — на 1,8%, мороженая рыба — 0,5%, фруктово-ягодные консервы для детского питания и сахар — 0,4%, вермишель — 0,3%, говядина, ультрапастеризованное молоко, ржаной хлеб, гречка, пшено, соль и чай — 0,2%.Прибавили в цене и овощи прошлогоднего урожая. Старая капуста — 3,2%, лук — 1,4%, свекла — 1,3%, морковь — 0,7%. Их запасы подходят к концу, но еще не полностью исчерпаны. А затраты на хранение и логистику увеличились, ведь то, что осталось на складах, надо как минимум время от времени перебирать.Весенний ценопадОбычно в конце весны все дорожает: заканчиваются запасы овощей, начинается сезон ремонтов, растут тарифы. Так называемая овощная дефляция происходит осенью, с новым урожаем.Кандидат экономических наук, доцент кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко объясняет аномалию теплой весной и вводом в строй новых тепличных мощностей."Овощной сдвиг потянул за собой и другую продукцию", — уточняет она.Плюс сильный рубль, укрепившийся к доллару в апреле почти на 9%. Соответственно, подешевел импорт: телевизоры с 5 по 12 мая — на 0,5%, смартфоны — на 0,1%.А дорогие из-за высокой ключевой ставки (14,5%) кредиты охладили и потребительский спрос, и экономическую активность. Компании уже не могут свободно перекладывать растущие издержки на покупателей.Надолго ли этоСтарший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин отмечает, что достигнутая стабилизация — прямое следствие слаженных действий правительства и Банка России. Но такая динамика указывает и на проблемы в экономике."Снижение инфляции сейчас — это результат скорее ослабления экономической активности, чем полноценного роста предложения. Потребители и компании осторожнее тратят и инвестируют", — подтверждает управляющий фондом "Майнинг" УК "Рекорд Капитал" Александр Барышников.Устойчивой дефляции эксперты не ждут. Это лишь краткая пауза. Предстоит ежегодная индексация тарифов ЖКХ, иссякнет эффект ранних овощей, и цены вновь двинутся вверх.Все внимание на Банк РоссииНемало зависит и от Центробанка. Многие призывают снижать ключевую ставку побыстрее, чтобы "разогреть" экономику. Однако регулятор не спешит.В апреле прогноз по среднегодовой ставке повысили с 13,5-14,5% до 14,0-14,5%. На 2027-й — с 8-9% до 8-10%.То есть период дорогих денег затянется. С одной стороны, это открывает пространство для дальнейшего смягчения. С другой — глобальные проинфляционные риски, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке и устойчивым удорожанием топлива и удобрений, требуют проявлять осторожность. Разгонять инфляцию нельзя.По мнению Владимира Еремкина, при усилении дезинфляционных процессов ЦБ продолжит снижать ставку шагами от 0,5 до 1,0 процентного пункта. Но для этого необходимо устойчивое приближение к таргету, более уверенное сокращение инфляционных ожиданий и реальный секвестр бюджета.Пауза — не остановкаОдновременно наблюдаются и замедление инфляции, и признаки охлаждения. Похоже, жесткая монетарная политика остудила экономику сильнее, чем планировалось.Для потребителей результат очевиден: реальные доходы, пусть и временно, получили поддержку. Для бизнеса это сигнал: прежние модели ценообразования перестают работать, а жесткие денежно-кредитные условия вынуждают пересматривать инвестиционные планы.Пока мы находимся во временной точке равновесия между ценовым давлением и охлаждением спроса. Теперь перед правительством и Центробанком стоит новая задача: способствовать запуску новых инвестиционных циклов, чтобы обеспечить устойчивый рост в 2027-2028-м. Как заметил Владимир Еремкин, сейчас самое подходящее время для ускорения структурных изменений.

