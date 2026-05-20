На Курилах новый резидент построит гостиничный комплекс
2026-05-20T07:41+0300
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 мая – ПРАЙМ. Новый резидент с проектом на 200 миллионов рублей в рамках специального преференциального режима на Курильских островах РФ (КОРФ) построит гостиничный комплекс на острове Кунашир, говорится в сообщении пресс-службы Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
По ее информации, резидент КОРФ – компания "Окинг Групп. Развитие Курильских островов" - в 2030 году планирует возвести четыре модульные гостиницы вместимостью 30 номеров каждая, в том числе для туристов из Китая и других стран Азии.
"В проект инвестируется 200 миллионов рублей, создается 40 рабочих мест", - говорится в сообщении.
Директор департамента сопровождения специальных административных районов КРДВ Павел Шейка напомнил, что преференциальный режим распространяется на все 56 островов Курильской гряды.
"Это создает благоприятные условия для ведения бизнеса в уникальных природных локациях. В сфере туризма, приоритетном для бизнеса направлении, резиденты уже реализуют более 30 проектов", - цитирует чиновника пресс-служба корпорации.
На сегодняшний день, отмечается в сообщении, от участников режима КОРФ подано 69 уведомлений с общим объемом инвестиций порядка 18,5 миллиарда рублей, а девять проектов уже вышли на операционную деятельность.
Режим КОРФ, напоминает пресс-служба, предоставляет предпринимателям налоговые льготы на 20 лет, в том числе пониженные до 7,6% страховые взносы, среди ряда административных преференций и режим свободной таможенной зоны.
Новый резидент КОРФ построит гостиничный комплекс на острове Кунашир
