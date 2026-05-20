Новак заявил о росте поставок российской нефти в Китай - 20.05.2026, ПРАЙМ
Новак заявил о росте поставок российской нефти в Китай
Поставки российской нефти в Китай за первые четыре месяца 2026 года выросли на 10%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 20.05.2026, ПРАЙМ
ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Поставки российской нефти в Китай за первые четыре месяца 2026 года выросли на 10%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас действительно за 2025 год объемы поставок нефти составили почти 100 миллионов тонн, это рост по сравнению с прошлым годом. За 4 месяца этого года рост поставок составил еще 10%", - сказал он ИС "Вести", комментируя экспорт в Китай. Новак считает, что с учетом текущих проблем на мировом рынке нефти дружественные партнеры России, такие как Китай, заинтересованы в долгосрочных поставках и увеличении их объемов. "Мы готовы это обеспечивать", - добавил вице-премьер.
13:46 20.05.2026
 
Новак заявил о росте поставок российской нефти в Китай

Поставки российской нефти в Китай за четыре месяца выросли на 10%

ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Поставки российской нефти в Китай за первые четыре месяца 2026 года выросли на 10%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"У нас действительно за 2025 год объемы поставок нефти составили почти 100 миллионов тонн, это рост по сравнению с прошлым годом. За 4 месяца этого года рост поставок составил еще 10%", - сказал он ИС "Вести", комментируя экспорт в Китай.
Новак считает, что с учетом текущих проблем на мировом рынке нефти дружественные партнеры России, такие как Китай, заинтересованы в долгосрочных поставках и увеличении их объемов.
"Мы готовы это обеспечивать", - добавил вице-премьер.
