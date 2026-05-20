Новак заявил о росте поставок российской нефти в Китай

Поставки российской нефти в Китай за первые четыре месяца 2026 года выросли на 10%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T13:46+0300

ПЕКИН, 20 мая - ПРАЙМ. Поставки российской нефти в Китай за первые четыре месяца 2026 года выросли на 10%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "У нас действительно за 2025 год объемы поставок нефти составили почти 100 миллионов тонн, это рост по сравнению с прошлым годом. За 4 месяца этого года рост поставок составил еще 10%", - сказал он ИС "Вести", комментируя экспорт в Китай. Новак считает, что с учетом текущих проблем на мировом рынке нефти дружественные партнеры России, такие как Китай, заинтересованы в долгосрочных поставках и увеличении их объемов. "Мы готовы это обеспечивать", - добавил вице-премьер.

нефть, россия, китай, рф, александр новак, "веди"