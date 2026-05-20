Цены на нефть снижаются - 20.05.2026, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть падают на растущих надеждах на скорое заключение мирного договора между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 20.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на растущих надеждах на скорое заключение мирного договора между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 13.56 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,32% относительно предыдущего закрытия, до 108,38 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 2,72%, до 101,54 доллара. Трейдеры продолжают надеяться на разрешение ближневосточного конфликта. "Цены на нефть снизились на потенциале заключения (мира между США и Ираном - ред.)", - цитирует агентство Рейтер слова старшего аналитика по нефти в LSEG Эмриля Джамиля (Emril Jamil). Ранее в среду американский сенат поддержал вывод из соответствующего комитета резолюции об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, следует из трансляции на канале C-Span. Инициативу, авторами которой выступили демократы Тим Кейн, Кори Букер, Чак Шумер, Тэмми Болдуин, Тэмми Дакуорт и Адам Шифф, поддержали 50 сенаторов, тогда как 47 проголосовали против. Согласно Конституции США, только американский конгресс наделен правом объявлять войну. Во вторник вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что военный конфликт с Ираном не будет продолжаться бесконечно, поскольку Соединенные Штаты намерены довести дело до конца и вернуть свои войска домой.

