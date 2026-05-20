Цены на нефть снижаются - 20.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260520/neft-870077153.html
Цены на нефть снижаются
14:21 20.05.2026
 
Цены на нефть снижаются

Нефть дешевеет на надеждах на мирный договор между США и Ираном

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на растущих надеждах на скорое заключение мирного договора между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 13.56 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,32% относительно предыдущего закрытия, до 108,38 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 2,72%, до 101,54 доллара.
Трейдеры продолжают надеяться на разрешение ближневосточного конфликта.
"Цены на нефть снизились на потенциале заключения (мира между США и Ираном - ред.)", - цитирует агентство Рейтер слова старшего аналитика по нефти в LSEG Эмриля Джамиля (Emril Jamil).
Ранее в среду американский сенат поддержал вывод из соответствующего комитета резолюции об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, следует из трансляции на канале C-Span.
Инициативу, авторами которой выступили демократы Тим Кейн, Кори Букер, Чак Шумер, Тэмми Болдуин, Тэмми Дакуорт и Адам Шифф, поддержали 50 сенаторов, тогда как 47 проголосовали против. Согласно Конституции США, только американский конгресс наделен правом объявлять войну.
Во вторник вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что военный конфликт с Ираном не будет продолжаться бесконечно, поскольку Соединенные Штаты намерены довести дело до конца и вернуть свои войска домой.
 
