https://1prime.ru/20260520/neft-870077153.html
Цены на нефть снижаются
Цены на нефть снижаются - 20.05.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть падают на растущих надеждах на скорое заключение мирного договора между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарий... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T14:21+0300
2026-05-20T14:21+0300
2026-05-20T14:21+0300
нефть
торги
сша
иран
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на растущих надеждах на скорое заключение мирного договора между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 13.56 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,32% относительно предыдущего закрытия, до 108,38 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 2,72%, до 101,54 доллара. Трейдеры продолжают надеяться на разрешение ближневосточного конфликта. "Цены на нефть снизились на потенциале заключения (мира между США и Ираном - ред.)", - цитирует агентство Рейтер слова старшего аналитика по нефти в LSEG Эмриля Джамиля (Emril Jamil). Ранее в среду американский сенат поддержал вывод из соответствующего комитета резолюции об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа в отношении Ирана, следует из трансляции на канале C-Span. Инициативу, авторами которой выступили демократы Тим Кейн, Кори Букер, Чак Шумер, Тэмми Болдуин, Тэмми Дакуорт и Адам Шифф, поддержали 50 сенаторов, тогда как 47 проголосовали против. Согласно Конституции США, только американский конгресс наделен правом объявлять войну. Во вторник вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что военный конфликт с Ираном не будет продолжаться бесконечно, поскольку Соединенные Штаты намерены довести дело до конца и вернуть свои войска домой.
https://1prime.ru/20260520/rynok-870075460.html
сша
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_33fe678363f7fa33042d84786b1e0960.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, торги, сша, иран, дональд трамп
Нефть, Торги, США, ИРАН, Дональд Трамп
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на растущих надеждах на скорое заключение мирного договора между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 13.56 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,32% относительно предыдущего закрытия, до 108,38 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 2,72%, до 101,54 доллара.
Трейдеры продолжают надеяться на разрешение ближневосточного конфликта.
"Цены на нефть снизились на потенциале заключения (мира между США
и Ираном
- ред.)", - цитирует агентство Рейтер слова старшего аналитика по нефти в LSEG Эмриля Джамиля (Emril Jamil).
Российский рынок акций перешел к снижению
Ранее в среду американский сенат поддержал вывод из соответствующего комитета резолюции об ограничении военных полномочий президента США Дональда Трампа
в отношении Ирана, следует из трансляции на канале C-Span.
Инициативу, авторами которой выступили демократы Тим Кейн, Кори Букер, Чак Шумер, Тэмми Болдуин, Тэмми Дакуорт и Адам Шифф, поддержали 50 сенаторов, тогда как 47 проголосовали против. Согласно Конституции США, только американский конгресс наделен правом объявлять войну.
Во вторник вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что военный конфликт с Ираном не будет продолжаться бесконечно, поскольку Соединенные Штаты намерены довести дело до конца и вернуть свои войска домой.