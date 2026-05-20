Мировые рынки не справятся без российской нефти, заявил Новак

2026-05-20T15:10+0300

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Мировые рынки сегодня не справятся без российской нефти и нефтепродуктов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Чтобы обеспечить рынок поставками энергоресурсов, даже те страны, которые вводили санкции относительно нашей нефти, сегодня нуждаются и продлевают отмены санкционных ограничений. А сегодня, как вы знаете, еще и Великобритания объявила о том, что выработанные из российской нефти нефтепродукты они готовы покупать. То есть они сами те решения, которые ранее принимали, отменяют, и это очевидно, что без российской нефти и нефтепродуктов мировым рынкам сегодня не справиться", - сказал Новак ИС "Вести". Он пояснил, что ситуация на рынке очень напряженная из-за закрытия Ормузского пролива. Во вторник Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российский нефти в третьих странах. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

