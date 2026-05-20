Мировые рынки не справятся без российской нефти, заявил Новак - 20.05.2026, ПРАЙМ
Мировые рынки не справятся без российской нефти, заявил Новак
15:10 20.05.2026
 
Мировые рынки не справятся без российской нефти, заявил Новак

Новак: мировые рынки не справятся без российской нефти и нефтепродуктов

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2026
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Мировые рынки сегодня не справятся без российской нефти и нефтепродуктов, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Чтобы обеспечить рынок поставками энергоресурсов, даже те страны, которые вводили санкции относительно нашей нефти, сегодня нуждаются и продлевают отмены санкционных ограничений. А сегодня, как вы знаете, еще и Великобритания объявила о том, что выработанные из российской нефти нефтепродукты они готовы покупать. То есть они сами те решения, которые ранее принимали, отменяют, и это очевидно, что без российской нефти и нефтепродуктов мировым рынкам сегодня не справиться", - сказал Новак ИС "Вести".
Он пояснил, что ситуация на рынке очень напряженная из-за закрытия Ормузского пролива.
Во вторник Великобритания бессрочно разрешила импорт дизеля и керосина, произведенных из российский нефти в третьих странах.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
 
НефтьВЕЛИКОБРИТАНИЯОрмузский проливРФАлександр Новак
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти
