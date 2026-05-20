Анкара предложила НАТО проект нового нефтепровода

Турция предложила НАТО построить нефтепровод для обеспечения энергоресурсами восточного фланга альянса и снижения зависимости от Ормузского пролива, сообщил в... | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T12:22+0300

СТАМБУЛ, 20 мая - РИА Новости. Турция предложила НАТО построить нефтепровод для обеспечения энергоресурсами восточного фланга альянса и снижения зависимости от Ормузского пролива, сообщил в среду источник в минобороны страны. "Турция предложила НАТО проект военного нефтепровода. Данный проект является одним из пакета мер, который сейчас находится на стадии утверждения в НАТО, он разработан с целью укрепления снабжения союзников по альянсу на восточном фланге энергоресурсами", - заявил источник журналистам. По его словам, проект будет реализовываться за счет средств общих фондов альянса. "Этот проект важен с точки зрения снижения зависимости НАТО от морских перевозок топлива на фоне последних событий в Ормузском проливе, в то же время он поможет повышению топливного обеспечения и оперативной совместимости НАТО", - отметил источник. Источник подчеркнул, что турецкий вариант "в пять раз дешевле альтернативных" и будет реализован в короткие сроки, если НАТО его одобрит. Агентство Блумберг сообщило на прошлой неделе, что Турция планирует представить проект на саммите НАТО в Анкаре в июле. Стоимость проекта оценивается в 1,2 миллиарда долларов, предположительно, трубопровод будет проложен из Турции в Румынию через Болгарию. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. В большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

