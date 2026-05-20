Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Бали подешевели отели - 20.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260520/oteli-870076007.html
На Бали подешевели отели
На Бали подешевели отели - 20.05.2026, ПРАЙМ
На Бали подешевели отели
Цены на гостиничные номера на Бали в первом квартале 2026 года снизились на 5,85% по сравнению с предыдущим, в том числе из-за влияния конфликта на Ближнем... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T13:33+0300
2026-05-20T13:33+0300
бизнес
туризм
бали
индонезия
ближний восток
https://cdnn.1prime.ru/img/82932/89/829328932_0:103:3073:1831_1920x0_80_0_0_276fbfc398b321aae8e1194a0dac4fb6.jpg
ДЖАКАРТА, 20 мая - ПРАЙМ. Цены на гостиничные номера на Бали в первом квартале 2026 года снизились на 5,85% по сравнению с предыдущим, в том числе из-за влияния конфликта на Ближнем Востоке на туристический поток, говорится в исследовании представительства центрального банка Индонезии на острове. "Спрос на гостиницы снизился из-за неравномерного распределения спроса между участниками рынка на фоне сокращения доли внутренних туристов из государственного сектора и иностранных туристов вследствие геополитического конфликта", - заявил глава представительства Банка Индонезии на Бали Ахрис Сарвани, слова которого приводит агентство ANTARA. По данным регулятора, стоимость гостиничных номеров на Бали в первом квартале 2026 года снизилась на 5,85%. Индекс спроса на коммерческую недвижимость за тот же период сократился на 9,27%. Наиболее заметное снижение зафиксировано в гостиничном секторе - на 15,02%, а также в сегменте аренды офисов и апартаментов. В банке Индонезии отметили, что состояние гостиничного сектора ухудшилось из-за роста конкуренции и высокой чувствительности внутренних туристов к ценам. Кроме того, арендаторы апартаментов стали чаще выбирать проживание на период в один-два месяца вместо прежних шести-двенадцати месяцев, предпочитая виллы и курорты. Сегмент коммерческой недвижимости для аренды вырос на 13,49% благодаря открытию новых международных кафе, ресторанов и магазинов. "Некоторые владельцы гостиниц продолжают увеличивать количество номеров в рамках долгосрочной стратегии для будущего роста туристического потока", – добавил Сарвани.
https://1prime.ru/20260512/oteli-869856382.html
бали
индонезия
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82932/89/829328932_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e969a28d0ca7ed7b8aad78f36a3b2d3e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, туризм, бали, индонезия, ближний восток
Бизнес, Туризм, Бали, ИНДОНЕЗИЯ, БЛИЖНИЙ ВОСТОК
13:33 20.05.2026
 
На Бали подешевели отели

На Бали дешевеют отели на фоне падения спроса из-за конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости . Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкБали
Бали - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2026
Бали. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 20 мая - ПРАЙМ. Цены на гостиничные номера на Бали в первом квартале 2026 года снизились на 5,85% по сравнению с предыдущим, в том числе из-за влияния конфликта на Ближнем Востоке на туристический поток, говорится в исследовании представительства центрального банка Индонезии на острове.
"Спрос на гостиницы снизился из-за неравномерного распределения спроса между участниками рынка на фоне сокращения доли внутренних туристов из государственного сектора и иностранных туристов вследствие геополитического конфликта", - заявил глава представительства Банка Индонезии на Бали Ахрис Сарвани, слова которого приводит агентство ANTARA.
Вид на центр Бодрума - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2026
Цены в отелях турецкого Бодрума достигли 2,2 тысячи долларов за ночь
12 мая, 09:31
По данным регулятора, стоимость гостиничных номеров на Бали в первом квартале 2026 года снизилась на 5,85%. Индекс спроса на коммерческую недвижимость за тот же период сократился на 9,27%. Наиболее заметное снижение зафиксировано в гостиничном секторе - на 15,02%, а также в сегменте аренды офисов и апартаментов.
В банке Индонезии отметили, что состояние гостиничного сектора ухудшилось из-за роста конкуренции и высокой чувствительности внутренних туристов к ценам. Кроме того, арендаторы апартаментов стали чаще выбирать проживание на период в один-два месяца вместо прежних шести-двенадцати месяцев, предпочитая виллы и курорты.
Сегмент коммерческой недвижимости для аренды вырос на 13,49% благодаря открытию новых международных кафе, ресторанов и магазинов.
"Некоторые владельцы гостиниц продолжают увеличивать количество номеров в рамках долгосрочной стратегии для будущего роста туристического потока", – добавил Сарвани.
 
БизнесТуризмБалиИНДОНЕЗИЯБЛИЖНИЙ ВОСТОК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала