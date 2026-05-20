На Бали подешевели отели
Цены на гостиничные номера на Бали в первом квартале 2026 года снизились на 5,85% по сравнению с предыдущим, в том числе из-за влияния конфликта на Ближнем...
ДЖАКАРТА, 20 мая - ПРАЙМ. Цены на гостиничные номера на Бали в первом квартале 2026 года снизились на 5,85% по сравнению с предыдущим, в том числе из-за влияния конфликта на Ближнем Востоке на туристический поток, говорится в исследовании представительства центрального банка Индонезии на острове. "Спрос на гостиницы снизился из-за неравномерного распределения спроса между участниками рынка на фоне сокращения доли внутренних туристов из государственного сектора и иностранных туристов вследствие геополитического конфликта", - заявил глава представительства Банка Индонезии на Бали Ахрис Сарвани, слова которого приводит агентство ANTARA. По данным регулятора, стоимость гостиничных номеров на Бали в первом квартале 2026 года снизилась на 5,85%. Индекс спроса на коммерческую недвижимость за тот же период сократился на 9,27%. Наиболее заметное снижение зафиксировано в гостиничном секторе - на 15,02%, а также в сегменте аренды офисов и апартаментов. В банке Индонезии отметили, что состояние гостиничного сектора ухудшилось из-за роста конкуренции и высокой чувствительности внутренних туристов к ценам. Кроме того, арендаторы апартаментов стали чаще выбирать проживание на период в один-два месяца вместо прежних шести-двенадцати месяцев, предпочитая виллы и курорты. Сегмент коммерческой недвижимости для аренды вырос на 13,49% благодаря открытию новых международных кафе, ресторанов и магазинов. "Некоторые владельцы гостиниц продолжают увеличивать количество номеров в рамках долгосрочной стратегии для будущего роста туристического потока", – добавил Сарвани.
