Роскачество рассказало о сроке годности продуктов в жару

2026-05-20T05:19+0300

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Фактический срок годности продуктов в жару сокращается вдвое, поскольку заявленный на упаковке срок рассчитан на хранение при температуре от +2 до +6°C; быстрее всего портится готовая еда, рассказала РИА Новости директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. "Заявленный производителем срок годности рассчитан на хранение при температуре от +2 до +6°C. В жару фактический срок сокращается в среднем вдвое. Особое внимание необходимо уделять готовым, многокомпонентным блюдам и продуктам без вакуумной упаковки, поскольку они портятся быстрее всего", - сказала она. Эксперт посоветовала в жару придерживаться правила двух часов: готовые блюда и скоропортящиеся продукты нельзя хранить вне холодильника дольше этого времени, а если температура воздуха выше +25–28 °C, безопасный срок сокращается до часа. Это касается мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, молочных продуктов, салатов с майонезом и блюд с соусами. По истечении этого времени продукт стоит выбросить, даже если он выглядит свежим. "Не стоит ориентироваться на запах и цвет - патогенные бактерии могут размножаться, не меняя органолептику продукта", - предупредила Спеценко. Она добавила, что при транспортировке еды на пикник обязательна термосумка с аккумуляторами холода.

