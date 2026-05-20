Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскачество рассказало о сроке годности продуктов в жару - 20.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260520/roskachestvo-870064999.html
Роскачество рассказало о сроке годности продуктов в жару
Роскачество рассказало о сроке годности продуктов в жару - 20.05.2026, ПРАЙМ
Роскачество рассказало о сроке годности продуктов в жару
Фактический срок годности продуктов в жару сокращается вдвое, поскольку заявленный на упаковке срок рассчитан на хранение при температуре от +2 до +6°C; быстрее | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T05:19+0300
2026-05-20T05:19+0300
общество
россия
роскачество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870064999.jpg?1779243542
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Фактический срок годности продуктов в жару сокращается вдвое, поскольку заявленный на упаковке срок рассчитан на хранение при температуре от +2 до +6°C; быстрее всего портится готовая еда, рассказала РИА Новости директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. "Заявленный производителем срок годности рассчитан на хранение при температуре от +2 до +6°C. В жару фактический срок сокращается в среднем вдвое. Особое внимание необходимо уделять готовым, многокомпонентным блюдам и продуктам без вакуумной упаковки, поскольку они портятся быстрее всего", - сказала она. Эксперт посоветовала в жару придерживаться правила двух часов: готовые блюда и скоропортящиеся продукты нельзя хранить вне холодильника дольше этого времени, а если температура воздуха выше +25–28 °C, безопасный срок сокращается до часа. Это касается мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, молочных продуктов, салатов с майонезом и блюд с соусами. По истечении этого времени продукт стоит выбросить, даже если он выглядит свежим. "Не стоит ориентироваться на запах и цвет - патогенные бактерии могут размножаться, не меняя органолептику продукта", - предупредила Спеценко. Она добавила, что при транспортировке еды на пикник обязательна термосумка с аккумуляторами холода.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, роскачество
Общество , РОССИЯ, Роскачество
05:19 20.05.2026
 
Роскачество рассказало о сроке годности продуктов в жару

Роскачество: срок годности продуктов в жару сокращается вдвое

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Фактический срок годности продуктов в жару сокращается вдвое, поскольку заявленный на упаковке срок рассчитан на хранение при температуре от +2 до +6°C; быстрее всего портится готовая еда, рассказала РИА Новости директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.
"Заявленный производителем срок годности рассчитан на хранение при температуре от +2 до +6°C. В жару фактический срок сокращается в среднем вдвое. Особое внимание необходимо уделять готовым, многокомпонентным блюдам и продуктам без вакуумной упаковки, поскольку они портятся быстрее всего", - сказала она.
Эксперт посоветовала в жару придерживаться правила двух часов: готовые блюда и скоропортящиеся продукты нельзя хранить вне холодильника дольше этого времени, а если температура воздуха выше +25–28 °C, безопасный срок сокращается до часа. Это касается мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, молочных продуктов, салатов с майонезом и блюд с соусами. По истечении этого времени продукт стоит выбросить, даже если он выглядит свежим.
"Не стоит ориентироваться на запах и цвет - патогенные бактерии могут размножаться, не меняя органолептику продукта", - предупредила Спеценко.
Она добавила, что при транспортировке еды на пикник обязательна термосумка с аккумуляторами холода.
 
ОбществоРОССИЯРоскачество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала