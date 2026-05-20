Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия увеличила импорт орехов из Грузии до исторического максимума - 20.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260520/rossija-870066256.html
Россия увеличила импорт орехов из Грузии до исторического максимума
Россия увеличила импорт орехов из Грузии до исторического максимума - 20.05.2026, ПРАЙМ
Россия увеличила импорт орехов из Грузии до исторического максимума
Россия в апреле увеличила импорт орехов из Грузии до исторического максимума - почти до 7 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T06:46+0300
2026-05-20T06:46+0300
экономика
бизнес
россия
грузия
киргизия
сирия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870066256.jpg?1779248807
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле увеличила импорт орехов из Грузии до исторического максимума - почти до 7 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Так, российские компании ввезли в апреле упаковки различных смесей из арахиса, миндаля, фисташек и других орехов на 6,8 миллиона долларов против 4,1 миллиона долларов. Таким образом, сумма закупок выросла в 1,7 раза в годовом выражении. Согласно расчетам, российский импорт орехов из Грузии достиг максимума за всю современную историю. Ведомство предоставляет данные с 2009 года. По итогам апреля России сохранила статус крупнейшего покупателя ореховых смесей из Грузии. В тройку главных импортеров вошли также Киргизия (441,5 тысячи долларов) и Сирия (256,2 тысячи долларов).
грузия
киргизия
сирия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, грузия, киргизия, сирия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ГРУЗИЯ, КИРГИЗИЯ, СИРИЯ
06:46 20.05.2026
 
Россия увеличила импорт орехов из Грузии до исторического максимума

Россия в апреле увеличила импорт орехов из Грузии до исторического максимума

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле увеличила импорт орехов из Грузии до исторического максимума - почти до 7 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, российские компании ввезли в апреле упаковки различных смесей из арахиса, миндаля, фисташек и других орехов на 6,8 миллиона долларов против 4,1 миллиона долларов. Таким образом, сумма закупок выросла в 1,7 раза в годовом выражении.
Согласно расчетам, российский импорт орехов из Грузии достиг максимума за всю современную историю. Ведомство предоставляет данные с 2009 года.
По итогам апреля России сохранила статус крупнейшего покупателя ореховых смесей из Грузии. В тройку главных импортеров вошли также Киргизия (441,5 тысячи долларов) и Сирия (256,2 тысячи долларов).
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯГРУЗИЯКИРГИЗИЯСИРИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала