Россия увеличила импорт орехов из Грузии до исторического максимума

2026-05-20T06:46+0300

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле увеличила импорт орехов из Грузии до исторического максимума - почти до 7 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы. Так, российские компании ввезли в апреле упаковки различных смесей из арахиса, миндаля, фисташек и других орехов на 6,8 миллиона долларов против 4,1 миллиона долларов. Таким образом, сумма закупок выросла в 1,7 раза в годовом выражении. Согласно расчетам, российский импорт орехов из Грузии достиг максимума за всю современную историю. Ведомство предоставляет данные с 2009 года. По итогам апреля России сохранила статус крупнейшего покупателя ореховых смесей из Грузии. В тройку главных импортеров вошли также Киргизия (441,5 тысячи долларов) и Сирия (256,2 тысячи долларов).

