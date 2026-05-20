Россия увеличила импорт орехов из Грузии до исторического максимума
2026-05-20T06:46+0300
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле увеличила импорт орехов из Грузии до исторического максимума - почти до 7 миллионов долларов, подсчитало РИА Новости по данным грузинской статслужбы.
Так, российские компании ввезли в апреле упаковки различных смесей из арахиса, миндаля, фисташек и других орехов на 6,8 миллиона долларов против 4,1 миллиона долларов. Таким образом, сумма закупок выросла в 1,7 раза в годовом выражении.
Согласно расчетам, российский импорт орехов из Грузии достиг максимума за всю современную историю. Ведомство предоставляет данные с 2009 года.
По итогам апреля России сохранила статус крупнейшего покупателя ореховых смесей из Грузии. В тройку главных импортеров вошли также Киргизия (441,5 тысячи долларов) и Сирия (256,2 тысячи долларов).
