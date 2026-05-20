Слова фон дер Ляйен о России и Белоруссии вызвали бурную реакцию в Сети - 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T22:08+0300

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Пользователи соцсети X бурно отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, переложившей ответственность за появление украинских дронов над Прибалтикой на Россию и Белоруссию."Европейцы вас терпеть не могут и не будут воевать за вас", — написал один пользователь."Да, продолжайте дразнить медведя и поплачьте, когда он даст вам отпор. Удачи", — высказался другой комментатор."Вам нужно сесть на самолет до Москвы и заключить сделку", — поделился мнением третий."Урсула, иди на войну, будь на передовой, мы хотим видеть тебя в бою!" — посмеялись читатели.Ранее фон дер Ляйен безосновательно возложила ответственность за инциденты с беспилотниками в странах Балтии на Россию и Белоруссию. Она также добавила, что Европа ответит на это "единством и силой".Во вторник Минобороны Эстонии сообщило, что румынский истребитель сбил беспилотник ВСУ над территорией страны. После этого Таллин заявил Киеву, что не давал разрешение использовать свое воздушное пространство. Украина в ответ признала принадлежность аппарата и, как утверждается, принесла извинения.С конца марта украинские дроны не раз залетали на территорию Прибалтийских стран. Москва сделала им специальное предупреждение из-за решения открыть небо для пролета беспилотников, атакующих Россию.

