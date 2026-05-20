Фон дер Ляйен сделала резкое заявление о России - 20.05.2026, ПРАЙМ
Фон дер Ляйен сделала резкое заявление о России
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Украиной атак с территории Прибалтики... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T22:19+0300
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Украиной атак с территории Прибалтики "совершенно неприемлемым"."Публичные угрозы России в адрес наших Прибалтийских стран совершенно неприемлемы. Пусть не будет никаких сомнений. Угроза в адрес одного государства-члена ЕС — это угроза всему нашему союзу", — написала она в соцсети X.Во вторник Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию Москвы формулируют военные.Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что Москва ответит на все попытки атак БПЛА по ее территории.
22:19 20.05.2026
 
Фон дер Ляйен сделала резкое заявление о России

Фон дер Ляйен уязвило сообщение СВР о плане ударов ВСУ по России из стран Балтии

© AP Photo / Pascal BastienПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
© AP Photo / Pascal Bastien
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сообщение Службы внешней разведки (СВР) России о подготовке Украиной атак с территории Прибалтики "совершенно неприемлемым".
"Публичные угрозы России в адрес наших Прибалтийских стран совершенно неприемлемы. Пусть не будет никаких сомнений. Угроза в адрес одного государства-члена ЕС — это угроза всему нашему союзу", — написала она в соцсети X.
Во вторник Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Украина собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что проблема попадания беспилотников на территорию России из прибалтийских стран есть, необходимую реакцию Москвы формулируют военные.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя сообщил, что Москва ответит на все попытки атак БПЛА по ее территории.
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАМОСКВАПрибалтикаУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковВасилий НебензяЕСВСУООН
 
 
