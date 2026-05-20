Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
WSJ: США изучают сделки трех компаний после всплеска торгов фьючерсами - 20.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260520/ssha-870065829.html
WSJ: США изучают сделки трех компаний после всплеска торгов фьючерсами
WSJ: США изучают сделки трех компаний после всплеска торгов фьючерсами - 20.05.2026, ПРАЙМ
WSJ: США изучают сделки трех компаний после всплеска торгов фьючерсами
Власти США изучают сделки как минимум трех инвестиционных компаний после всплеска торгов нефтяными фьючерсами за несколько минут до поста Дональда Трампа об... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T06:10+0300
2026-05-20T06:10+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
сша
тегеран
дональд трамп
wsj
totalenergies
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870065829.jpg?1779246629
ВАШИНГТОН, 20 мая – ПРАЙМ. Власти США изучают сделки как минимум трех инвестиционных компаний после всплеска торгов нефтяными фьючерсами за несколько минут до поста Дональда Трампа об отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Тегерана, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Двадцать третьего марта президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что Пентагону поручено отложить любые удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней. Незадолго до этого на рынке произошел всплеск торгов на 800 миллионов долларов. "Регулятор, который осуществляет надзор за фьючерсными рынками, пытается выяснить, торговал ли инсайдер, заранее знавший о посте Трампа от 23 марта, этой информацией или передал ее кому-то, кто мог это сделать… CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами США – ред.) интересуется как минимум тремя фирмами в рамках своего расследования", – передает WSJ. Согласно материалу, среди тех, кто оказался на "правильной стороне"– британские компании Qube Research & Technologies и Forza Fund, а также подразделение французской нефтяной компании TotalEnergies. Они заработали 5 миллионов долларов, 10 миллионов долларов и около 200 тысяч долларов соответственно, когда цены на нефть упали на 13% после решения Трампа. Этим фирмам не предъявлено обвинений в каких-либо нарушениях - как отмечает газета, установить причину интереса CFTC к ним сложно. "Мотивацию любой конкретной сделки может быть трудно определить, а грань между удачей и профессионализмом может быть весьма тонкой", – подчеркивает WSJ.
сша
тегеран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мировая экономика, сша, тегеран, дональд трамп, wsj, totalenergies
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, США, Тегеран, Дональд Трамп, WSJ, TotalEnergies
06:10 20.05.2026
 
WSJ: США изучают сделки трех компаний после всплеска торгов фьючерсами

WSJ: власти США изучают сделки трех компаний после всплеска торгов фьючерсами

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 20 мая – ПРАЙМ. Власти США изучают сделки как минимум трех инвестиционных компаний после всплеска торгов нефтяными фьючерсами за несколько минут до поста Дональда Трампа об отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Тегерана, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Двадцать третьего марта президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что Пентагону поручено отложить любые удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней. Незадолго до этого на рынке произошел всплеск торгов на 800 миллионов долларов.
"Регулятор, который осуществляет надзор за фьючерсными рынками, пытается выяснить, торговал ли инсайдер, заранее знавший о посте Трампа от 23 марта, этой информацией или передал ее кому-то, кто мог это сделать… CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами США – ред.) интересуется как минимум тремя фирмами в рамках своего расследования", – передает WSJ.
Согласно материалу, среди тех, кто оказался на "правильной стороне"– британские компании Qube Research & Technologies и Forza Fund, а также подразделение французской нефтяной компании TotalEnergies. Они заработали 5 миллионов долларов, 10 миллионов долларов и около 200 тысяч долларов соответственно, когда цены на нефть упали на 13% после решения Трампа.
Этим фирмам не предъявлено обвинений в каких-либо нарушениях - как отмечает газета, установить причину интереса CFTC к ним сложно.
"Мотивацию любой конкретной сделки может быть трудно определить, а грань между удачей и профессионализмом может быть весьма тонкой", – подчеркивает WSJ.
 
ЭнергетикаНефтьМировая экономикаСШАТегеранДональд ТрампWSJTotalEnergies
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала