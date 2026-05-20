WSJ: США изучают сделки трех компаний после всплеска торгов фьючерсами - 20.05.2026, ПРАЙМ

Власти США изучают сделки как минимум трех инвестиционных компаний после всплеска торгов нефтяными фьючерсами за несколько минут до поста Дональда Трампа об...

2026-05-20T06:10+0300

ВАШИНГТОН, 20 мая – ПРАЙМ. Власти США изучают сделки как минимум трех инвестиционных компаний после всплеска торгов нефтяными фьючерсами за несколько минут до поста Дональда Трампа об отсрочке ударов по энергетической инфраструктуре Тегерана, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Двадцать третьего марта президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что Пентагону поручено отложить любые удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней. Незадолго до этого на рынке произошел всплеск торгов на 800 миллионов долларов. "Регулятор, который осуществляет надзор за фьючерсными рынками, пытается выяснить, торговал ли инсайдер, заранее знавший о посте Трампа от 23 марта, этой информацией или передал ее кому-то, кто мог это сделать… CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами США – ред.) интересуется как минимум тремя фирмами в рамках своего расследования", – передает WSJ. Согласно материалу, среди тех, кто оказался на "правильной стороне"– британские компании Qube Research & Technologies и Forza Fund, а также подразделение французской нефтяной компании TotalEnergies. Они заработали 5 миллионов долларов, 10 миллионов долларов и около 200 тысяч долларов соответственно, когда цены на нефть упали на 13% после решения Трампа. Этим фирмам не предъявлено обвинений в каких-либо нарушениях - как отмечает газета, установить причину интереса CFTC к ним сложно. "Мотивацию любой конкретной сделки может быть трудно определить, а грань между удачей и профессионализмом может быть весьма тонкой", – подчеркивает WSJ.

