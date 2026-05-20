Два китайских танкера прошли через Ормузский пролив

2026-05-20T05:09+0300

нефть

энергетика

ормузский пролив

иран

сша

МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Два китайских танкера, перевозящих в общей сложности 4 миллиона баррелей ближневосточной нефти, прошли через Ормузский пролив спустя более чем два месяца ожидания, передает агентство Рейтер со ссылкой на аналитические компании Kpler и LSEG. "Два китайских супертанкера, перевозящих 4 миллиона баррелей ближневосточной сырой нефти, покинули Ормузский пролив в среду спустя более чем два месяца ожидания в Персидском заливе", - передает агентство. Согласно информации агентства, на судах находятся 3 миллиона баррелей иракской нефти сорта Basrah и миллион баррелей катарской al-Shaheen. Ожидается, что оба танкера достигнут портов назначения для разгрузки к 4 и 5 июня. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Эскалация в регионе привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.

