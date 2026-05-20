Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Два китайских танкера прошли через Ормузский пролив - 20.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260520/tanker-870064353.html
Два китайских танкера прошли через Ормузский пролив
Два китайских танкера прошли через Ормузский пролив - 20.05.2026, ПРАЙМ
Два китайских танкера прошли через Ормузский пролив
Два китайских танкера, перевозящих в общей сложности 4 миллиона баррелей ближневосточной нефти, прошли через Ормузский пролив спустя более чем два месяца... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T05:09+0300
2026-05-20T05:09+0300
нефть
энергетика
ормузский пролив
иран
сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/870064353.jpg?1779242987
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Два китайских танкера, перевозящих в общей сложности 4 миллиона баррелей ближневосточной нефти, прошли через Ормузский пролив спустя более чем два месяца ожидания, передает агентство Рейтер со ссылкой на аналитические компании Kpler и LSEG. "Два китайских супертанкера, перевозящих 4 миллиона баррелей ближневосточной сырой нефти, покинули Ормузский пролив в среду спустя более чем два месяца ожидания в Персидском заливе", - передает агентство. Согласно информации агентства, на судах находятся 3 миллиона баррелей иракской нефти сорта Basrah и миллион баррелей катарской al-Shaheen. Ожидается, что оба танкера достигнут портов назначения для разгрузки к 4 и 5 июня. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Эскалация в регионе привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.
ормузский пролив
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, ормузский пролив, иран, сша
Нефть, Энергетика, Ормузский пролив, ИРАН, США
05:09 20.05.2026
 
Два китайских танкера прошли через Ормузский пролив

Kpler и LSEG: два китайских танкера покинули Ормузский пролив спустя два месяца ожидания

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая - ПРАЙМ. Два китайских танкера, перевозящих в общей сложности 4 миллиона баррелей ближневосточной нефти, прошли через Ормузский пролив спустя более чем два месяца ожидания, передает агентство Рейтер со ссылкой на аналитические компании Kpler и LSEG.
"Два китайских супертанкера, перевозящих 4 миллиона баррелей ближневосточной сырой нефти, покинули Ормузский пролив в среду спустя более чем два месяца ожидания в Персидском заливе", - передает агентство.
Согласно информации агентства, на судах находятся 3 миллиона баррелей иракской нефти сорта Basrah и миллион баррелей катарской al-Shaheen.
Ожидается, что оба танкера достигнут портов назначения для разгрузки к 4 и 5 июня.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив. Эскалация в регионе привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.
 
ЭнергетикаНефтьОрмузский проливИРАНСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала