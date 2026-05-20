Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Даст ответ". Туск выступил с жестким предупреждением по поводу России - 20.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260520/tusk-870082081.html
"Даст ответ". Туск выступил с жестким предупреждением по поводу России
"Даст ответ". Туск выступил с жестким предупреждением по поводу России - 20.05.2026, ПРАЙМ
"Даст ответ". Туск выступил с жестким предупреждением по поводу России
НАТО может принять жесткие меры в случае, если конфликт на Украине продолжит обостряться, допустил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T22:27+0300
2026-05-20T22:28+0300
спецоперация на украине
украина
польша
москва
дональд туск
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067897_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_fd57c966462af6f45109948fcb21f0a4.jpg
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. НАТО может принять жесткие меры в случае, если конфликт на Украине продолжит обостряться, допустил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит телеканал Sky News."Конфликт между Россией и Украиной вскоре может привести к ситуации, когда нам (НАТО — прим. ред.) придется дать решительный ответ", — заявил он.Ранее в Кремле заявляли, что вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность.В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20260509/parad-869814813.html
https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html
украина
польша
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067897_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f49475e39461eabb402b6e89cb4faaa7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, польша, москва, дональд туск, нато, мид рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ПОЛЬША, МОСКВА, Дональд Туск, НАТО, МИД РФ
22:27 20.05.2026 (обновлено: 22:28 20.05.2026)
 
"Даст ответ". Туск выступил с жестким предупреждением по поводу России

Туск: НАТО может решительно отреагировать на обострение украинского конфликта

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2026
Дональд Туск. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. НАТО может принять жесткие меры в случае, если конфликт на Украине продолжит обостряться, допустил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит телеканал Sky News.
"Конфликт между Россией и Украиной вскоре может привести к ситуации, когда нам (НАТО — прим. ред.) придется дать решительный ответ", — заявил он.
Никольская башня Московского Кремля и небоскребы Москва-сити - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2026
"Мы обречены". Парад Победы в Москве вызвал бурную реакцию в Сети
9 мая, 22:50
Ранее в Кремле заявляли, что вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность.
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Исключить на месяц". Заявление Каллас о России поразило журналиста
1 мая, 22:38
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАПОЛЬШАМОСКВАДональд ТускНАТОМИД РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала