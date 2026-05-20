https://1prime.ru/20260520/tusk-870082081.html
"Даст ответ". Туск выступил с жестким предупреждением по поводу России
"Даст ответ". Туск выступил с жестким предупреждением по поводу России - 20.05.2026, ПРАЙМ
"Даст ответ". Туск выступил с жестким предупреждением по поводу России
НАТО может принять жесткие меры в случае, если конфликт на Украине продолжит обостряться, допустил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит... | 20.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-20T22:27+0300
2026-05-20T22:27+0300
2026-05-20T22:28+0300
спецоперация на украине
украина
польша
москва
дональд туск
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067897_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_fd57c966462af6f45109948fcb21f0a4.jpg
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. НАТО может принять жесткие меры в случае, если конфликт на Украине продолжит обостряться, допустил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит телеканал Sky News."Конфликт между Россией и Украиной вскоре может привести к ситуации, когда нам (НАТО — прим. ред.) придется дать решительный ответ", — заявил он.Ранее в Кремле заявляли, что вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность.В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20260509/parad-869814813.html
https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html
украина
польша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860067897_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_f49475e39461eabb402b6e89cb4faaa7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, польша, москва, дональд туск, нато, мид рф
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ПОЛЬША, МОСКВА, Дональд Туск, НАТО, МИД РФ
"Даст ответ". Туск выступил с жестким предупреждением по поводу России
Туск: НАТО может решительно отреагировать на обострение украинского конфликта