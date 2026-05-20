"Даст ответ". Туск выступил с жестким предупреждением по поводу России

НАТО может принять жесткие меры в случае, если конфликт на Украине продолжит обостряться, допустил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит... | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T22:27+0300

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. НАТО может принять жесткие меры в случае, если конфликт на Украине продолжит обостряться, допустил премьер-министр Польши Дональд Туск, его слова приводит телеканал Sky News."Конфликт между Россией и Украиной вскоре может привести к ситуации, когда нам (НАТО — прим. ред.) придется дать решительный ответ", — заявил он.Ранее в Кремле заявляли, что вмешательство в украинский конфликт на земле со стороны военных стран НАТО несет огромную опасность.В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.

