"Не выживет". Рютте выступил с тревожным признанием об Украине

Непрерывный поток оружия и военной техники с Запада является условием выживания Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в... | 20.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-20T22:24+0300

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Непрерывный поток оружия и военной техники с Запада является условием выживания Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе, его слова приводит The Guardian."Украина не сможет выжить без постоянного потока американских вооружений, в первую очередь систем противоракетной обороны. Это крайне важная вещь для нее", — сказал он.Рютте также добавил, что в альянсе "сильно сопротивляются" его предложению выделять четверть процента от ВВП в год на поддержку Украины.Инициатива PURL, созданная США и НАТО, не предусматривает оказания Штатами прямой военной поддержки Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

украина, запад, киев, марк рютте, сергей лавров, нато, мид