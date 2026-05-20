"Не выживет". Рютте выступил с тревожным признанием об Украине - 20.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Не выживет". Рютте выступил с тревожным признанием об Украине
Непрерывный поток оружия и военной техники с Запада является условием выживания Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в... | 20.05.2026, ПРАЙМ
22:24 20.05.2026
 
"Не выживет". Рютте выступил с тревожным признанием об Украине

Рютте: Украина не сможет выжить без потока американского оружия и военной техники

МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Непрерывный поток оружия и военной техники с Запада является условием выживания Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Брюсселе, его слова приводит The Guardian.
"Украина не сможет выжить без постоянного потока американских вооружений, в первую очередь систем противоракетной обороны. Это крайне важная вещь для нее", — сказал он.
Рютте также добавил, что в альянсе "сильно сопротивляются" его предложению выделять четверть процента от ВВП в год на поддержку Украины.
Инициатива PURL, созданная США и НАТО, не предусматривает оказания Штатами прямой военной поддержки Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
