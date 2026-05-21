В России запустили производство внедорожника под брендом Esteo

2026-05-21T11:29+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Производство полного цикла первой модели внедорожника под брендом Esteo запущено на бывшем заводе General Motors в Шушарах, сообщила пресс-служба "АГР Холдинга". "Esteo MX, первая модель нового российского премиального бренда, запущена в производство полного цикла на высокотехнологичном заводе холдинга "АГР" в Шушарах", - говорится в сообщении.Производитель уточнил, что модель MX представляет из себя среднеразмерный полноприводный внедорожник с двухлитровым турбированным двигателем мощностью 197 лошадиных сил и автоматической 8-ступенчатой коробкой передач. Появление в России нового бренда автомобилей "АГР Холдинг" анонсировал в конце апреля 2026 года. Как и в случае с марками Tenet и Jeland, производство Esteo организовано АГР в партнерстве с китайской компанией Defetoo.

