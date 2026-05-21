Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России обновят требования к установке систем безопасности в автомобили - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260521/avto-870107206.html
В России обновят требования к установке систем безопасности в автомобили
В России обновят требования к установке систем безопасности в автомобили - 21.05.2026, ПРАЙМ
В России обновят требования к установке систем безопасности в автомобили
Требования к установке систем безопасности в автомобили обновят в России в рамках реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения, сообщило... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T15:55+0300
2026-05-21T15:55+0300
россия
авто
правительство рф
https://cdnn.1prime.ru/img/76891/25/768912542_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_9ee0cdb31c20b74d55feedf5b8562578.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Требования к установке систем безопасности в автомобили обновят в России в рамках реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения, сообщило правительство РФ. Кабмин в четверг утвердил план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. "В аварийных ситуациях спасти жизнь людей может не только своевременная помощь, но и системы безопасности, которыми оборудован автомобиль. План предполагает актуализацию требований к установке таких систем в автомобилях", - говорится в сообщении правительства. Уточняется, что для стимуляции внедрения таких новшеств в 2027–2030 годах в стране планируется перезапустить национальный рейтинг оценки безопасности транспортных средств (RuNCAP). Сведения данного рейтинга могут использоваться в том числе для продвижения наиболее безопасных машин на рынке и организации госзакупок, поясняют в кабмине.
https://1prime.ru/20260521/dorogi-870106521.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76891/25/768912542_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_170c757bb546fdf816089c6c2dcbcc5c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто, правительство рф
РОССИЯ, Авто, Правительство РФ
15:55 21.05.2026
 
В России обновят требования к установке систем безопасности в автомобили

В России актуализируют требования к установке систем безопасности в автомобили

© fotolia.com / Pavel LosevskyАвтомобили на дороге
Автомобили на дороге - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Автомобили на дороге. Архивное фото
© fotolia.com / Pavel Losevsky
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Требования к установке систем безопасности в автомобили обновят в России в рамках реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения, сообщило правительство РФ.
Кабмин в четверг утвердил план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года.
"В аварийных ситуациях спасти жизнь людей может не только своевременная помощь, но и системы безопасности, которыми оборудован автомобиль. План предполагает актуализацию требований к установке таких систем в автомобилях", - говорится в сообщении правительства.
Уточняется, что для стимуляции внедрения таких новшеств в 2027–2030 годах в стране планируется перезапустить национальный рейтинг оценки безопасности транспортных средств (RuNCAP). Сведения данного рейтинга могут использоваться в том числе для продвижения наиболее безопасных машин на рынке и организации госзакупок, поясняют в кабмине.
Автомагистраль - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
В России планируют снижать аварийность на дорогах, строя тоннели и эстакады
15:37
 
РОССИЯАвтоПравительство РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала