В России обновят требования к установке систем безопасности в автомобили

Требования к установке систем безопасности в автомобили обновят в России в рамках реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения, сообщило... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T15:55+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Требования к установке систем безопасности в автомобили обновят в России в рамках реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения, сообщило правительство РФ. Кабмин в четверг утвердил план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и перспективу до 2036 года. "В аварийных ситуациях спасти жизнь людей может не только своевременная помощь, но и системы безопасности, которыми оборудован автомобиль. План предполагает актуализацию требований к установке таких систем в автомобилях", - говорится в сообщении правительства. Уточняется, что для стимуляции внедрения таких новшеств в 2027–2030 годах в стране планируется перезапустить национальный рейтинг оценки безопасности транспортных средств (RuNCAP). Сведения данного рейтинга могут использоваться в том числе для продвижения наиболее безопасных машин на рынке и организации госзакупок, поясняют в кабмине.

