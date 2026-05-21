В Болгарии призвали снять санкции с России

Санкции с России необходимо снять, чтобы в Болгарию поступали газ и нефть, также нужно наладить сотрудничество в строительстве самолетов МиГ-21 и фабрики на... | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T21:13+0300

ПЕРМЬ, 21 мая - ПРАЙМ. Санкции с России необходимо снять, чтобы в Болгарию поступали газ и нефть, также нужно наладить сотрудничество в строительстве самолетов МиГ-21 и фабрики на реке Дунай, заявил журналистам депутат народного собрания Республики Болгария Ангел Георгиев. В Перми 20-23 мая проходят Вторые международные общественно-политические слушания в поддержку инициативы президента РФ Владимира Путина о создании равной и неделимой евразийской безопасности, взаимовыгодного и равноправного сотрудничества и развития. "Нужно снять санкции, наложенные на Россию, чтобы в Болгарию поступали газ и нефть. Все это позволит нам приобрести дешевые ресурсы. Важно наладить сотрудничество в строительстве самолетов МиГ-21, важно построить фабрику на реке Дунай. Это усилит наши позиции", - сказал Георгиев после мероприятий в Перми в четверг. По его словам, партия "Возрождение", представителем которой он является в парламенте Болгарии, придерживается точки зрения, что необходимо снять все санкции с РФ, чтобы укрепить болгарско-российские отношения.

