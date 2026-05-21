https://1prime.ru/20260521/brent--870103621.html

ЕК увеличила прогноз средней цены барреля нефти Brent в полтора раза

ЕК увеличила прогноз средней цены барреля нефти Brent в полтора раза - 21.05.2026, ПРАЙМ

ЕК увеличила прогноз средней цены барреля нефти Brent в полтора раза

Еврокомиссия (ЕК) увеличила прогноз средней стоимости барреля нефти марки Brent в текущем году почти в полтора раза - сразу до 91,2 доллара с ожидавшихся осенью | 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T14:18+0300

2026-05-21T14:18+0300

2026-05-21T14:26+0300

энергетика

нефть

ек

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) увеличила прогноз средней стоимости барреля нефти марки Brent в текущем году почти в полтора раза - сразу до 91,2 доллара с ожидавшихся осенью 62,4 доллара, следует из обновленного прогноза ЕК. В следующем году баррель Brent ожидается в среднем по 78,2 доллара, а не 63,3 доллара. В 2025 году средняя цена составляла 68,9 доллара за баррель. "Цена Brent будет держаться на уровне около 109 долларов за баррель во втором квартале 2026 года, после чего цены начнут быстро снижаться до 85 долларов за баррель к концу 2026 года, поскольку трейдеры учитывают в ценах постепенную нормализацию ситуации на нефтяных рынках", - говорится в докладе. Снижение продолжится и в 2027 году, полагает ЕК, и в четвертом квартале следующего года цены опустятся до 76 долларов за баррель, что указывает на то, что рынки ожидают возникновения некоторых долгосрочных трений в результате конфликта.

https://1prime.ru/20260521/neft-870103039.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ек, ес