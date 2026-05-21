ЕК увеличила прогноз средней цены барреля нефти Brent в полтора раза - 21.05.2026, ПРАЙМ
ЕК увеличила прогноз средней цены барреля нефти Brent в полтора раза
14:18 21.05.2026 (обновлено: 14:26 21.05.2026)
 
ЕК увеличила прогноз средней цены барреля нефти Brent в полтора раза

ЕК повысила прогноз средней цены барреля нефти марки Brent с $62,4 до $91,2 в 2026 году

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) увеличила прогноз средней стоимости барреля нефти марки Brent в текущем году почти в полтора раза - сразу до 91,2 доллара с ожидавшихся осенью 62,4 доллара, следует из обновленного прогноза ЕК.
В следующем году баррель Brent ожидается в среднем по 78,2 доллара, а не 63,3 доллара. В 2025 году средняя цена составляла 68,9 доллара за баррель.
"Цена Brent будет держаться на уровне около 109 долларов за баррель во втором квартале 2026 года, после чего цены начнут быстро снижаться до 85 долларов за баррель к концу 2026 года, поскольку трейдеры учитывают в ценах постепенную нормализацию ситуации на нефтяных рынках", - говорится в докладе.
Снижение продолжится и в 2027 году, полагает ЕК, и в четвертом квартале следующего года цены опустятся до 76 долларов за баррель, что указывает на то, что рынки ожидают возникновения некоторых долгосрочных трений в результате конфликта.
