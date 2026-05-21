https://1prime.ru/20260521/brent--870103621.html
ЕК увеличила прогноз средней цены барреля нефти Brent в полтора раза
ЕК увеличила прогноз средней цены барреля нефти Brent в полтора раза - 21.05.2026, ПРАЙМ
ЕК увеличила прогноз средней цены барреля нефти Brent в полтора раза
Еврокомиссия (ЕК) увеличила прогноз средней стоимости барреля нефти марки Brent в текущем году почти в полтора раза - сразу до 91,2 доллара с ожидавшихся осенью | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T14:18+0300
2026-05-21T14:18+0300
2026-05-21T14:26+0300
энергетика
нефть
ек
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_c4e5d49b48fbbd994bd6129daf981bc6.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) увеличила прогноз средней стоимости барреля нефти марки Brent в текущем году почти в полтора раза - сразу до 91,2 доллара с ожидавшихся осенью 62,4 доллара, следует из обновленного прогноза ЕК. В следующем году баррель Brent ожидается в среднем по 78,2 доллара, а не 63,3 доллара. В 2025 году средняя цена составляла 68,9 доллара за баррель. "Цена Brent будет держаться на уровне около 109 долларов за баррель во втором квартале 2026 года, после чего цены начнут быстро снижаться до 85 долларов за баррель к концу 2026 года, поскольку трейдеры учитывают в ценах постепенную нормализацию ситуации на нефтяных рынках", - говорится в докладе. Снижение продолжится и в 2027 году, полагает ЕК, и в четвертом квартале следующего года цены опустятся до 76 долларов за баррель, что указывает на то, что рынки ожидают возникновения некоторых долгосрочных трений в результате конфликта.
https://1prime.ru/20260521/neft-870103039.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859689712_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_5a898d0cd550861c2af65ef89bc7ec75.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, ек, ес
Энергетика, Нефть, ЕК, ЕС
ЕК увеличила прогноз средней цены барреля нефти Brent в полтора раза
ЕК повысила прогноз средней цены барреля нефти марки Brent с $62,4 до $91,2 в 2026 году