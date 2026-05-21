Geely начала продажи обновленного кроссовера Coolray в России - 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T11:22+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Китайская компания Geely начала продажи в России обновленного кроссовера Coolray после приостановки поставок этой модели в страну в в ноябре 2025 года; цена начинается от 2,9 миллиона рублей, следует из сообщения автопроизводителя. В начале ноября 2025 года модель Geely Coolray пропала из модельного ряда на сайте китайского бренда в России. В пресс-службе российского представительства тогда заявили РИА Новости, что новые поставки модели в страну пока не планируются. "Компания Geely объявляет о старте продаж нового кроссовера Geely Coolray. Автомобиль представлен в единственной максимальной комплектации "Эксклюзив" (Exclusive). Цена начинается от 2 889 990 рублей", - сообщила компания в четверг. Обновленная версия кроссовера оснащается 4-циллиндровым турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 147 лошадиных сил в паре с роботизированной коробкой передач. Машина имеет систему камер кругового обзора, задние датчики парковки, электропривод водительского кресла, а также системы помощи водителю (ADAS), систему удержания в полосе (LKA) и ассистента при выезде задним ходом.

