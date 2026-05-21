Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Geely начала продажи обновленного кроссовера Coolray в России - 21.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260521/coolray--870095105.html
Geely начала продажи обновленного кроссовера Coolray в России
Geely начала продажи обновленного кроссовера Coolray в России - 21.05.2026, ПРАЙМ
Geely начала продажи обновленного кроссовера Coolray в России
Китайская компания Geely начала продажи в России обновленного кроссовера Coolray после приостановки поставок этой модели в страну в в ноябре 2025 года; цена... | 21.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-21T11:22+0300
2026-05-21T11:22+0300
бизнес
россия
geely
авто
китайские авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850106662_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_61e2c34a4f8acce2935b6e58ae776038.jpg
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Китайская компания Geely начала продажи в России обновленного кроссовера Coolray после приостановки поставок этой модели в страну в в ноябре 2025 года; цена начинается от 2,9 миллиона рублей, следует из сообщения автопроизводителя. В начале ноября 2025 года модель Geely Coolray пропала из модельного ряда на сайте китайского бренда в России. В пресс-службе российского представительства тогда заявили РИА Новости, что новые поставки модели в страну пока не планируются. "Компания Geely объявляет о старте продаж нового кроссовера Geely Coolray. Автомобиль представлен в единственной максимальной комплектации "Эксклюзив" (Exclusive). Цена начинается от 2 889 990 рублей", - сообщила компания в четверг. Обновленная версия кроссовера оснащается 4-циллиндровым турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 147 лошадиных сил в паре с роботизированной коробкой передач. Машина имеет систему камер кругового обзора, задние датчики парковки, электропривод водительского кресла, а также системы помощи водителю (ADAS), систему удержания в полосе (LKA) и ассистента при выезде задним ходом.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0f/850106662_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4c1f892751534af7e95cf8a38696abe8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, geely, авто, китайские авто
Бизнес, РОССИЯ, Geely, Авто, китайские авто
11:22 21.05.2026
 
Geely начала продажи обновленного кроссовера Coolray в России

Китайская Geely запустила продажи обновленного кроссовера Coolray в России

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Geely Coolray
Автомобиль Geely Coolray - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2026
Автомобиль Geely Coolray. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Китайская компания Geely начала продажи в России обновленного кроссовера Coolray после приостановки поставок этой модели в страну в в ноябре 2025 года; цена начинается от 2,9 миллиона рублей, следует из сообщения автопроизводителя.
В начале ноября 2025 года модель Geely Coolray пропала из модельного ряда на сайте китайского бренда в России. В пресс-службе российского представительства тогда заявили РИА Новости, что новые поставки модели в страну пока не планируются.
"Компания Geely объявляет о старте продаж нового кроссовера Geely Coolray. Автомобиль представлен в единственной максимальной комплектации "Эксклюзив" (Exclusive). Цена начинается от 2 889 990 рублей", - сообщила компания в четверг.
Обновленная версия кроссовера оснащается 4-циллиндровым турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 147 лошадиных сил в паре с роботизированной коробкой передач.
Машина имеет систему камер кругового обзора, задние датчики парковки, электропривод водительского кресла, а также системы помощи водителю (ADAS), систему удержания в полосе (LKA) и ассистента при выезде задним ходом.
 
БизнесРОССИЯGeelyАвтокитайские авто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала