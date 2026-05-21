Доллара может упасть до 65 рублей к концу лета, считают в Госдуме - 21.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-21T17:29+0300

МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Доллар может опуститься до 65 рублей к концу лета при сохранении текущей динамики, а в случае наземной операции США в Иране и роста цен на нефть - и еще сильнее, считает глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Глава думского комитета считает, что подвижек в истории с долларом следует ждать к концу лета - началу осени. "В целом, на мой взгляд, планка в 65 рублей - это то, о чем мы можем говорить с определенной долей уверенности, с учетом того, что сохранится текущая динамика, конечно. Но и вариантов, при которых цена доллара понизится еще сильнее, исключать нельзя", - сказал Аксаков "Парламентской газете". Если, по его словам, президент США Дональд Трамп все же решится на наземную военную операцию в ситуации с Ираном, то цены на нефть "улетят в космос" - и тогда реальностью будет доллар и по 65 рублей и даже дешевле. Политик отметил, что существует еще один нюанс: бюджетное правило, благодаря которому государство может откладывать сверхдоходы от продажи сырья в резервы, чтобы использовать их в периоды кризисов. Официальный курс доллара от ЦБ РФ за два месяца - с 20 марта по 20 мая - упал на 13,55 рубля, или на 15,97%: с 84,84 рубля до 71,29 рубля. Внебиржевой курс американской валюты опускался в среду до 70,08 рубля - минимума с 8 февраля 2023 года.

