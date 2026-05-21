В ГД предложили не брать плату за проезд по дорогам на время ремонта - 21.05.2026, ПРАЙМ
В ГД предложили не брать плату за проезд по дорогам на время ремонта
2026-05-21T12:33+0300
МОСКВА, 21 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Александр Демин, Олег Леонов и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили не брать плату за проезд по платным дорогам на время ремонта, существенно ограничивающего движение. Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения правила, согласно которому на период проведения ремонтных работ, существенно ограничивающих движение на платном участке автомобильной дороги, плата за проезд по такому участку временно не взимается", - сказано в обращении. По их словам, к таким случаям могут относиться ситуации, когда ремонт приводит к закрытию одной или нескольких полос движения, существенному снижению разрешенной скорости, образованию устойчивых заторов, невозможности обеспечить обычную пропускную способность участка либо значительному увеличению расчетного времени проезда. Депутаты предложили использовалась уже действующие системы взимания платы, информационные табло, личные кабинеты пользователей, транспондеры и системы "свободный поток". Парламентарии уточнили, что при наличии заранее запланированных работ оператор мог бы временно устанавливать нулевой тариф на соответствующий участок или его часть. Инициативой также предусматривается автоматический перерасчет и возврат денежных средств без необходимости подачи отдельного заявления пользователем, если плата уже была списана автоматически. По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит повысить соразмерность тарифного регулирования на платных дорогах, снизить количество споров между пользователями и операторами, уменьшить число обращений о возврате платы, повысить прозрачность правил взимания платы в период ремонтных работ, а также обеспечить более понятный баланс между интересами автомобилистов, перевозчиков и операторов платной дорожной инфраструктуры.
